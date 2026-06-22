Las 35 mujeres que compiten por la corona de Miss Universe Puerto Rico se vieron las caras en la competencia preliminar, emitida anoche por Wapa Televisión.

La gala, realizada en el emblemático Teatro de la UPR de Río Piedras, presentó un vistoso espectáculo en el que las delegadas demostraron su proyección, evolución y presencia.

35 Fotos Las concursantes tuvieron su primer desfile en vestido de gala en el evento celebrado en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La noche, que contó con la animación de Nicole Chacón y la participación especial de Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025, presentó a las beldades en su primer desfile en traje de baño y vestido de gala. Además, los televidentes pudieron conocer más detalles sobre cada una de las aspirantes. Al inicio de las transmisión, las 35 delegadas realizaron su primera pasarela con elegantes vestidos de color negro, rojo y champange con diversos cortes y patrones confeccionados por: Nicole Rodríguez, José Julián Agosto, Isis Rivera, Christopher Santana, Mateo Manuel y Giana Caraballo. Luego, realizaron el desfile en trajes de baño, por elegantes piezas de Leonisa, donde el negro y blanco fueron el eje de atención.

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89 Fotos Las 35 concursantes tuvieron su primer desfile en traje de baño en el evento celebrado en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El comité de selección que tuvo a su cargo la evaluación de cada una de las delegadas estuvo integrado por el cirujano plástico Orlando Cañizares Jr., Dámaris Díaz, presidenta de D’Royal Bride; el ilusionisa Johnmichael Colón, la maquillista y estilista professional Ingrid Rivera, la exmodelo internacional Marian Guillén, la periodista Sylvia Verónica Camacho y el empresario Emilio R. Olabarrieta.

Durante la competencia se otorgaron los premios de Mejor Cabello L´Oréal y Miss Fotogénica a Viviani Díaz Arroyo, Miss Universe Aguas Buenas. Mientras que Piel Radiante L’Óreal París, Sonrisa Colgate y Mejor Pasarela fueron otorgados a Jennifer Barreto, Miss Universe San Sebastián. Por votación de las delegadas, el premio Miss Personalidad fue otorgado a Miss Toa Alta, Andrea Zerpa.

Durante la competencia se anunció que luego de una votación entre las candidatas se decidió que el traje que utilizaron en la preliminar será el mismo que llevarán en la noche final. Podrían hacerle modificaciones y adaptaciones, pero conservando la esencia inicial de su vestido.

La gala final de Miss Universe Puerto Rico se celebrará este jueves, 25 de junio desde el Centro de Bellas Artes de Caguas bajo la conducción de José Santana. Con 35 concursantes, el certamen exhibe la belleza y el talento de las mujeres puertorriqueñas de todos los ámbitos de la vida.