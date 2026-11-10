La reconocida preparadora de reinas de belleza Magali Febles y Melissa Núñez, quien ostenta el título de Miss República Dominicana Universo 2026, resultaron heridas este viernes luego de que el vehículo en el que viajaban se volcara en una avenida del Distrito Nacional, en República Dominicana.

Según informó el periódico dominicano Diario Libre, citando a una fuente, el accidente ocurrió en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón.

Tras el incidente, personal de emergencias acudió al lugar para brindarles asistencia a ambas mujeres.

República Dominicana ( Suministrada )

Febles manifestó dolor de cabeza y molestias en el costado derecho del cuerpo. Aunque no presentaba señales visibles de traumatismos, fue trasladada a un centro médico privado para someterse a una evaluación más detallada.

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Por su parte, Núñez sufrió laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en las áreas del antebrazo y la muñeca. También recibió atención inicial en el lugar y posteriormente fue llevada al mismo centro hospitalario.

De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, ambas fueron las únicas personas que resultaron heridas en el accidente.

Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias que provocaron que el vehículo terminara volcado.