Tranquila, emocionada, y sumamente feliz. Así se encuentra la modelo Sofía Anaelí Paoli Vargas, quien regresó a su natal Puerto Rico para celebrar su histórica victoria en Miss Petite Global 2025, donde no sólo se convirtió en la primera boricua en alzarse con la corona, sino en la única latina que ha ganado el concurso de belleza fundado hace seis años por los empresarios Nickson Sim and Leo Raynold.

Paoli Vargas manifestó su orgullo por ganar luego de dos semanas de eventos y retos en Malasia que tuvieron como fin promover el empoderamiento de las mujeres a través de diversas causas sociales y resaltar la belleza de féminas de constitución menuda.

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“Esto todavía sigue siendo un ‘pinch me moment’ para mí, estuve trabajando tanto tiempo desde antes de que me coronaran en Puerto Rico para lograr esta meta y no sólo representar a mi país en Malasia, sino también conseguir esa corona y exaltar la belleza de la mujer ‘petite’ no solo en la Isla, también en todo el continente americano”, resaltó la beldad en entrevista telefónica con Primera Hora.

La egresada de la Pontificia Universidad Católica de Ponce compartió también que su reciente coronación surge a más de una década de crecer en una plataforma que la ayudó a no solo encontrar su voz, también la ayudó a evolucionar tanto en los escenarios como en la vida académica.

“Yo estoy en los certámenes de belleza desde los cinco años y creo en esta plataforma, he visto en mí cómo crearon esa evolución; me convirtieron en una mujer segura en mí misma, alguien que cree en sus sueños y trabaja por ellos”, resaltó la boricua, quien pese a conquistar títulos como “Mejor en Vestido de Gala” y “Mejor en Traje de Baño”, el galardón que le tomó por sorpresa fue “Mejor Entrevista”.

“Para mí, ganar ‘Mejor Entrevista’ fue un logro demasiado grande, porque la razón por la que mi mamá me incursionó a los concursos de belleza fue porque yo era una niña muy tímida, yo no me comunicaba con las personas efectivamente, y aquí fue el momento donde empecé esta aventura. Esto me ha enseñado muchísimo”, destacó la joven.

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La beldad de 21 años resaltó también lo significativo de conseguir el premio de “Voto Popular”, dejando claro que el público de Malasia se dejó conquistar por su perspicacia y energía en tarima.

“Estar en un continente completamente distinto al tuyo, como Asia, te hace pensar en quién se hubiera imaginado que una boricua de una isla tan pequeña pudiese representar a su país y alzarse con la corona. Esto me ha permitido compartir mi historia con tantas personas y conectar con otras experiencias de vida”, dijo Paoli Vargas sobre el logro que tuvo en el concurso donde 23 participantes probaron su suerte.

La puertorriqueña se convirtió también en la primera latinoamericana en conquistar el título del concurso de belleza que se fundó hace seis años en Malasia. ( Suministrada )

La puertorriqueña se prepara para una agenda cargada, con para auspiciadores de la organización en Malasia y estará como jurado para Miss and Mister Majestic International en Cambodia. Luego estará de evaluadora en los concursos nacionales de Miss Petite en España, Panamá y México.

De la pasarela a la medicina

Paoli Vargas aseguró que tras culminar sus labores como Miss Petite Global, su próxima meta es continuar estudios postgraduados en Medicina y darle forma a su carrera como doctora.

“Mis dos papás son médicos, así que estoy alrededor de la medicina desde muy pequeña”, compartió quien tiene un bachillerato en Ciencias Biomédicas con concentración menor en Psicología.

Cuando este medio le preguntó si tenía alguna especialización en mente, la reina de belleza aseguró que una de sus áreas de interés es la psiquiatría, pero asegura estar abierta para otras concentraciones.

“Algo que siempre me han aconsejados mis padres es que hasta que uno no estudie Medicina, uno no se concentra en algún área, porque siempre termina gustándote otro campo. Pero si te soy honesta, por algo es que tuve mi concentración en Psicología”, resaltó la joven, quien también aseguró explorar otras ramas como la ginecología y la dermatología, que asegura que es la profesión “que está más de moda porque a todos nos encanta vernos bien”.