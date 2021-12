La exreina de belleza puertorriqueña Stephanie del Valle compartió lo difícil de tomar la decisión de posponer la gala final del certamen de Miss Mundo 2021, y de paso le deseó una pronta recuperación a la presidenta y CEO del certamen, Julia Morley.

Del Valle, quien a través de su fundación Reignite Puerto Rico sirvió de enlace para asistir a Miss World en la planificación del evento, utilizó sus redes sociales para expresarse en torno a la decisión de posponer por 90 días el evento que se realizaría anoche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tras el contagio con COVID-19 de cerca de una veintena de personas relacionadas al evento de belleza, incluyendo candidatas.

“Primero, me gustaría agradecerles a todos por sus mensajes positivos, por su apoyo y por ser parte de la historia de Miss Mundo. La situación en la que nos encontramos es desafortunada, pero no debemos decepcionarnos o entristecernos por ello. Hay cosas que uno no puede controlar y este es uno de esos momentos”, escribió Miss Mundo 2016.

“Veamos el lado positivo. Hemos tenido una experiencia increíble durante un mes y todos hicimos amigos de por vida en 98 países de todo el mundo. El pueblo de Puerto Rico abrió sus corazones y dio una calurosa bienvenida a todas las damas, familias y la organización Miss Mundo a nuestro país, donde experimentaron nuestra cultura, gastronomía, bellezas naturales y la amabilidad de nuestra gente.

Ayer todos lloramos después de recibir la noticia y nos sentimos confundidos y decepcionados. Sin embargo, un día todos hablaremos y recordaremos la experiencia como parte de un hecho histórico y veremos con ojos más claros que la decisión que se tomó fue por la salud y seguridad de todos.

Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de haber conocido a 98 mujeres sensacionales y me siento honrada de haber compartido con la clase de 2021 en mi isla. Son mujeres asombrosas, inteligentes y de buen corazón que tienen el poder de cambiar el mundo. Oremos por la pronta recuperación de nuestras hermanas y el personal de MW. Que todos regresen a casa sanos y salvos. Eso es lo más importante en este momento.

Para mi querida Julia, siempre serás la persona que cambió mi vida y me ayudó a descubrir la mejor versión de mí misma. Me enseñaste más sobre el amor, la compasión y, más recientemente, cómo hacer negocios con amabilidad. ¡Que te recuperes pronto y viajes de regreso a casa para estar con tus seres queridos!”, añadió en el extenso escrito.

Ayer trascendió que la decisión fue tomada por los ejecutivos tras una extensa y cuidadosa consulta con el equipo médico que asesora a la producción en lo concerniente a las medidas salubristas. También, en diálogo con personal del Departamento de Salud.