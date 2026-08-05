El certamen de Miss World 2026 podrá verse en Puerto Rico el próximo 5 de septiembre a las 8:00 de la noche a través de la pantalla de TeleOnce. La gran final del certamen de belleza se transmitirá en vivo desde Vietnam.

Más de 120 representantes de países y territorios competirán por la prestigiosa corona de Miss World en una noche que celebrará la belleza con propósito, el liderazgo, el talento y el compromiso social, detalla el comunicado de prensa. Suil Anyelina Pagán es la embajadora de Puerto Rico que buscará conquistar la tercera corona de Miss World para la Isla.

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A sus 21 años, Suil se ha destacado como atleta y promotora de iniciativas dirigidas al bienestar de la juventud mediante el deporte y el servicio comunitario, agrega la nota de prensa. Su proyecto social, “Corriendo por Puerto Rico”, fomenta el acceso de niñas y jóvenes a oportunidades deportivas y de desarrollo personal, reflejando los valores que distinguen a la Organización Miss World.

La edición de este año celebrará el 75 aniversario de la Organización Miss World, fundada en 1951 por Eric Morley. A lo laego de siete décadas y media, “el certamen ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma internacional que promueve el talento, la diversidad cultural y el compromiso social de mujeres provenientes de todos los continentes. La celebración tendrá como escenario a Vietnam, país anfitrión que recibirá durante varias semanas a las delegadas para participar en actividades culturales, retos y proyectos comunitarios que culminarán con la gran final del certamen”, asevera la comunicación escrita.

Luani Pellot, vicepresidenta de Operaciones y Programación de TeleOnce, expresó: “En TeleOnce nos alegramos de poder presentar a la audiencia puertorriqueña un certamen de tanto prestigio y tradición como Miss World. Sabemos que en Puerto Rico existe una gran pasión por los concursos de belleza y estamos muy contentos de ofrecer una producción internacional de altura para que los televidentes disfruten, en vivo, cada momento de esta gran celebración”.

Barbara Serrano, directora de Imagen y directora asociada de Miss Mundo de Puerto Rico, resaltó los atributos de la soberana puertorriqueña. “Ver a Puerto Rico representado por Suil Anyelina Pagán en la celebración del 75.º aniversario de Miss World es un inmenso orgullo para nuestra organización y para todo el país. Detrás de este momento hay meses de preparación, disciplina, sacrificio y un compromiso inquebrantable con representar a nuestra Isla con excelencia. Agradecemos profundamente a TeleOnce por llevar esta experiencia a cada hogar puertorriqueño y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico por el cariño y el apoyo que ha acompañado a Suil desde el primer día. Más allá del resultado, Suil ya representa lo mejor de nuestra tierra: una mujer íntegra, preparada, con propósito y comprometida con inspirar a las nuevas generaciones. Estamos convencidos de que su autenticidad, su corazón y su entrega serán la mejor carta de presentación de Puerto Rico ante el mundo”.

Las inscripciones para Miss Mundo Puerto Rico ya están abiertas. Para más información, pueden acceder a la página oficial de Miss Mundo Puerto Rico.