TeleOnce transmitirá en vivo la final de Miss World 2026 desde Vietnam
Suil Anyelina Pagán buscará conquistar la tercera corona de Miss World para Puerto Rico.
PUBLICIDAD
El certamen de Miss World 2026 podrá verse en Puerto Rico el próximo 5 de septiembre a las 8:00 de la noche a través de la pantalla de TeleOnce. La gran final del certamen de belleza se transmitirá en vivo desde Vietnam.
Más de 120 representantes de países y territorios competirán por la prestigiosa corona de Miss World en una noche que celebrará la belleza con propósito, el liderazgo, el talento y el compromiso social, detalla el comunicado de prensa. Suil Anyelina Pagán es la embajadora de Puerto Rico que buscará conquistar la tercera corona de Miss World para la Isla.
A sus 21 años, Suil se ha destacado como atleta y promotora de iniciativas dirigidas al bienestar de la juventud mediante el deporte y el servicio comunitario, agrega la nota de prensa. Su proyecto social, “Corriendo por Puerto Rico”, fomenta el acceso de niñas y jóvenes a oportunidades deportivas y de desarrollo personal, reflejando los valores que distinguen a la Organización Miss World.
La edición de este año celebrará el 75 aniversario de la Organización Miss World, fundada en 1951 por Eric Morley. A lo laego de siete décadas y media, “el certamen ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma internacional que promueve el talento, la diversidad cultural y el compromiso social de mujeres provenientes de todos los continentes. La celebración tendrá como escenario a Vietnam, país anfitrión que recibirá durante varias semanas a las delegadas para participar en actividades culturales, retos y proyectos comunitarios que culminarán con la gran final del certamen”, asevera la comunicación escrita.
Luani Pellot, vicepresidenta de Operaciones y Programación de TeleOnce, expresó: “En TeleOnce nos alegramos de poder presentar a la audiencia puertorriqueña un certamen de tanto prestigio y tradición como Miss World. Sabemos que en Puerto Rico existe una gran pasión por los concursos de belleza y estamos muy contentos de ofrecer una producción internacional de altura para que los televidentes disfruten, en vivo, cada momento de esta gran celebración”.
Barbara Serrano, directora de Imagen y directora asociada de Miss Mundo de Puerto Rico, resaltó los atributos de la soberana puertorriqueña. “Ver a Puerto Rico representado por Suil Anyelina Pagán en la celebración del 75.º aniversario de Miss World es un inmenso orgullo para nuestra organización y para todo el país. Detrás de este momento hay meses de preparación, disciplina, sacrificio y un compromiso inquebrantable con representar a nuestra Isla con excelencia. Agradecemos profundamente a TeleOnce por llevar esta experiencia a cada hogar puertorriqueño y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico por el cariño y el apoyo que ha acompañado a Suil desde el primer día. Más allá del resultado, Suil ya representa lo mejor de nuestra tierra: una mujer íntegra, preparada, con propósito y comprometida con inspirar a las nuevas generaciones. Estamos convencidos de que su autenticidad, su corazón y su entrega serán la mejor carta de presentación de Puerto Rico ante el mundo”.
Las inscripciones para Miss Mundo Puerto Rico ya están abiertas. Para más información, pueden acceder a la página oficial de Miss Mundo Puerto Rico.