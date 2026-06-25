¡Llegó el día!

35 mujeres boricuas están listas para dejarlo todo en el escenario y conquistar hoy la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026, desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Luego de meses de retos y fogueos, las candidatas se encontrarán en la Ciudad Criolla para competir por el título nacional y ser la sucesora de Zashely Nicole Alicea Rivera, quien hizo historia en el pasado certamen en Tailandia al conseguir la octava clasificación consecutiva para la Isla del Encanto.

La nueva Miss Universe Puerto Rico se convertirá también en la anfitriona del concurso internacional, que tendrá lugar este mes de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y tendrá la responsabilidad de no sólo intentar conquistar la novena clasificación a las semifinalistas, pero también llevarse la sexta corona para Borinquen.

Esta edición se cataloga como la edición con mayor participación desde que la empresaria y animadora Yizette Cifredo fue designada como la directora nacional de la franquicia hace cuatro años, bajo Wapa Televisión.

Pendientes a Primera Hora para los avances de la competencia.