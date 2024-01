La organización de Miss Universe Puerto Rico está en la recta final de las audiciones en busca de la sucesora de Karla Guilfú, Miss Universe Puerto Rico 2023. Las próximas audiciones serán el 3 de febrero desde las 10:00 a.m. en las instalaciones de Wapa Televisión. Mientras que el 10 de febrero será la última fecha de audición en la que las interesadas podrán asistir a IMAGE By Ironic en Ponce en el horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y en el periodo de 2:00 a 4:00 p.m. a Models by Wilmary Monción en Salinas.

“Estamos bien contentos y satisfechos con la acogida que han tenido las audiciones de Miss Universe Puerto Rico y, aunque en un principio proyectamos hacer más, entendemos que con estas últimas dos fechas completamos este periodo sobrepasando nuestras expectativas. Así que exhortamos a todas esas mujeres interesadas a que las anoten en su calendario y que se den la oportunidad de vivir la experiencia”, comentó Yizette Cifredo, directora de la franquicia.

Las interesadas, mayores de 18 años deben completar el registro en muniversepr.com/registro. El día de la audición deben llevar identificación con foto, dos fotos impresas (de rostro y cuerpo), vestimenta coctel, traje de baño y maquillaje básico.

