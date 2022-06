¡La hora decisiva llegó!

Este jueves en la noche Puerto Rico tendrá una nueva reina quien representará a la Isla en el certamen Miss World, buscando ser la sucesora de la polaca Karolina Bielawska.

Este año, 30 candidatas compiten para alzarse como Miss Mundo Puerto Rico 2022, en la final que se celebrará en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Para Aryam Díaz Rosado, la reina saliente, han sido meses retantes pero llenos de lecciones con las que, asegura, ha podido encontrar su norte.

“Ahora veo a la Aryam de hace un año atrás y me río porque ella no creyó en su potencial sin que otras personas le afirmaran de lo que sería capaz. Hoy me siento firme y decidida de que todo lo que uno se proponga se puede lograr con arduo trabajo y con pasión”, ha dicho la beldad quien representó a Naranjito cuando fue coronada.

Natural del barrio Achiote, Aryam gozaba actuando en las obras de teatro de su escuela e iglesia. Así pudo dejar a un lado la timidez.

“Desde muy pequeña, era una pasión que tuve y con el paso del tiempo decidí llevarlo a otro nivel. Entré en una agencia de talentos llamada Talent Us y luego a Krone Models & Talent Management, principalmente como modelo, pero rápido me firmaron también como talento al ver que eso era lo que me apasionaba”, narra.

Repasando su camino hasta llegar a este momento, Aryam recuerda que fue su promotor, William Ortega, quien la inscribió para que representara a su pueblo. “No me sentía preparada y pensé mil veces en quitarme para participar otro año, pero él insistió que era mi momento y confío en mi”, acota. “Luego conocí a mi actual promotor Luis Omar Rivera, quien al enterarse de mi participación vio el potencial que podía desarrollar con las herramientas necesarias y se unió a mi equipo de trabajo que estaba compuesto solo por mi familia y amigos”.

El crecimiento en este año de reinado, asegura, supera la parte física logrando establecer cuál es su propósito en la vida. “A través de Miss Mundo Puerto Rico pude colaborar con varias fundaciones sin fines de lucro que ayudan a jóvenes y personas marginadas, y me vino a la mente: ‘¿Cuál momento cambió tu vida?’ Ocurrió mientras brindaba un taller de autoestima a un grupo de niñas huérfanas. Les pregunté sobre sus metas. Una de ellas me dijo que su único deseo era volver a sonreír y ser feliz… Ese momento me impulsó a aprender más sobre salud mental para poder ayudar a más personas… Y tengo un mensaje para esa niña y para todos: la felicidad no significa que todo será perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones... Con ayudar a una sola persona ya estamos cambiando el mundo. Para esto nací, para inspirar y ayudar a más jóvenes a encontrar su propósito y felicidad”.

Ahora le tocará a otra joven puertorriqueña caminar por esta senda. “¡Arriésgate y hazlo realidad!”, dice la reina.

¿Cómo será la final?

El presentador y comediante Danilo Beauchamp y Miss Mundo de Puerto Rico 2014, Génesis Dávila Pérez, serán los presentadores oficiales del evento, a ser transmitido a partir de las 7:30 de la noche por Mega TV. A su lado estarán Lady Wilnelia Merced Forsyth, primera Miss World puertorriqueña (1975) y, por supuesto, Aryam Díaz, Miss Mundo de Puerto Rico 2021.

Miss Mundo de Puerto Rico 2005, Ingrid Rivera, y la modelo y empresaria Maripily Rivera serán parte del jurado en esta edición.

Como parte de la oferta musical, cinco de las candidatas mostrarán sus talentos en canto y baile. El invitado especial del evento será el cantante J Ven.

A continuación te presentamos a las 30 participantes de Miss Mundo Puerto Rico 2022. ¿Cuál es tu favorita?