La modelo puertorriqueña Vanessa de Roide compartió con sus seguidores la emoción de un nuevo embarazo.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2012 anunció la noticia en sus redes sociales, con una imagen que la muestra acompañada de su pequeña Penélope, de dos años, producto de su relación con el empresario Jorge Menéndez.

“SORPRESA!!! Y ahora como le explico que va a tener que compartir sus juguetes? #baby2comingsoon #bigsister”, escribió la exreinda de belleza, directora de la competencia de talento Iconic Model Search.

En entrevista con Primera Hora en 2018, la también empresaria compartió su gran felicidad ante la experiencia de convertirse en madre.

“La maternidad ha sido mejor de lo que esperaba. Todo el mundo te dice que te cambia la vida, pero hasta que tú no estás en la maternidad, tú no sabes cuánto te la cambia y no sabes expresar la manera en la que te cambia”, dijo entonces.

“Ya tú ves las cosas desde otro punto de vista que no veías antes. Tú ves la vida como que con otro sentido. Las cosas que te preocupaban antes ya no te preocupan, pasan a otro plano, porque ahora hay otras que sientes que son más importantes, aparte de que el amor que crece por esa personita tan pequeña y cada sonrisa que te da, te hace olvidarte de todo”, añadió con ilusión.