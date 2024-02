Luego de conocer a las interesadas en formar parte de Miss Universe Puerto Rico (MUPR) por medios de un proceso de audiciones, este miércoles 21 y jueves 22 de febrero se darán a conocer los nombres de quienes tendrán la oportunidad de convertirse en delegadas de esta edición del certamen.

Por tercer año consecutivo, WAPA TV, dueños de la franquicia en Puerto Rico, usará su aplicación móvil para anunciar los nombres de las seleccionadas, de modo que el público podrá enterarse en el mismo moento que las jóvenes.

“Conocimos a más de 60 mujeres con historias fascinantes y cualidades increíbles. Seleccionar a las que pasan a la próxima etapa de esta plataforma no fue nada fácil. Uno desearía escogerlas a todas, pero no es viable. Nuestro compromiso es ofrecerles una experiencia de calidad y apoyar a cada una para que logren maximizar su potencial. A esas mujeres que no son anunciadas, continúen su enfoque y desarrollo personal; y a esas que sí, prepárense para una experiencia que transformará sus vidas”, comentó Yizette Cifredo, directora de la franquicia local.

Una vez se den a conocer, las elegidas serán convocadas a una reunión de orientación para comenzar su proceso de inscripción y selección de pueblo a representar. Desde ese momento vivirán experiencias y se beneficiarán de muchas herramientas por parte de expertos en diferentes áreas que podrán aplicar en su vida personal y profesional. Más adelante se anunciará la fecha de la presentación de las representantes oficiales que participarán en Miss Universe Puerto Rico 2024.

Para más detalles sobre el certamen y las jóvenes seleccionadas, acceda a www.muniversepr.com y siga las cuentas oficiales de @MuniversePR en Facebook, Twitter e Instagram.