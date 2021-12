El anhelo era figurar entre las finalistas, pero terminó ganando la corona. La exreina de belleza puertorriqueña Wilnelia Merced disfruta repasar aquel momento en 1975 cuando se alzó como soberana del certamen internacional Miss Mundo. Poco más de cuatro décadas después, describe como “mágico” rememorar muchas de las vivencias del reinado que ha marcado su vida.

“Lo mío fue el cuento de la Cenicienta, y se convirtió en el cuento de hadas”, manifestó con una amplia sonrisa en un aparte con este medio durante la presentación de la exhibición Retrospectiva Lady Wilnelia Forsyth, un recorrido desde su corona hasta el presente, en la sala de actividades que desde 2016 lleva su nombre en la nueva alcaldía del Municipio Autónomo de Caguas. “Yo lo que quería era que Puerto Rico quedara entre las 15 porque sería la primera vez que Puerto Rico entraría entre las 15″.

PUBLICIDAD

Acompañada de familiares, amistades y candidatas del certamen Miss Mundo 2021, la tenedora de la franquicia local agradeció el reconocimiento a su trayectoria a través de la exposición, que muestra 17 vestidos que ha lucido como parte de su reinado, en su faceta de modelo, su boda y en eventos sociales. La galería incluye imágenes de momentos en los que ha llevado los atuendos, con creaciones de diseñadores puertorriqueños como Harry Robles, Osvaldo Morales y Ana Colorado, y modistos europeos como Valentino, Thierry Mugler e Isabell Kristensen, entre otros.

La felicidad por el homenaje resultó mayor, no solo por el reconocimiento a sus esfuerzos, sino también porque al escuchar su discurso, su madre, Delia Cruz, quien es paciente de Alzheimer, se mostró emocionada y pareció comprender la razón del encuentro y las emotivas palabras de su hija, quien reiteró el apoyo de su progenitora para sus logros.

Al ser abordada sobre el tema, Wilnelia narró el valor del momento.

“Estamos pasando por un proceso hace unos años… mi madre tiene Alzheimer, lamentablemente”, dijo la cagüeña. “Su mente entre una cosa y otra, quizás mañana no recuerde nada, pero hoy sí estaba allí y se emocionó muchísimo porque sabía que estaba hablando sobre ella. A lo mejor horita hablamos y todo se olvida”, afirmó sobre la posibilidad de que luego no recuerde la experiencia de hoy. “Pero sí, ella está muy consciente de quién soy yo, aunque ahora me he convertido en su mamá. Ella me dice a mí ‘mamita’”. A su vez, reveló que doña Delia “también tiene degeneración macular, no ve muy bien”.

PUBLICIDAD

De paso, enfatizó en cómo su madre fue fundamental para el logro de sus aspiraciones. “Creo que ella creyó más en mí de lo que yo jamás podría haberme imaginado o soñar”, reflexionó la viuda del reconocido animador británico Sir Bruce Forsyth, con quien contrajo matrimonio en 1983, y con quien procreó a Jonathan Joseph.

Cuando a sus 17 años fue seleccionada para competir en el certamen internacional, poco antes de la fecha de la final se complicó el panorama para ir a competir. “Unas dos semanas antes de irme a la competencia no aparecía el dinero para mis pasajes. Mi madre trabajaba en un salón de belleza, era empleada, no era ella la dueña del salón. Había una agencia de pasajes (cerca) y fue a coger los pasajes y se los prestaron. Con eso me marcho a Inglaterra y lo demás es historia, de la noche a la mañana, salgo reina”, afirmó la exsoberana, quien para entonces todavía cursaba en la escuela superior, e insistió en que la posibilidad de ganar la “veía bastante difícil”.

La primera Miss Mundo boricua compartió cuánto compartir con sus padres ha cobrado una prioridad mayor en los años recientes. “También estoy pasando por un proceso (similar) porque mi papá también tiene Alzheimer. Especialmente este año he querido compartir la mayor parte que he podido con ellos, y creo que ya no podré regresar a mi madre a Inglaterra. Ella ha estado conmigo desde que mi esposo partió (2017), en los últimos cuatro años”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Cuando me pongo a ver, me siento dichosa, privilegiada, dándole gracias a Dios todos los días porque no todo el mundo ha tenido la dicha, la suerte que yo tuve”.

Por otro lado, la creadora de la Fundación Wilnelia Merced Forsyth en 1994 enfatizó el valor de promover belleza con propósito, lema de Miss Mundo. A través de su entidad sin fines lucro ha podido colaborar para asistir a menores de escasos recursos con necesidades de salud o educación. “Es algo muy especial en mi vida poder ayudar a niños a lograr una educación. La belleza (física) es efímera. Pero servir y ayudar cambia el panorama”, sostuvo Wilnelia, quien con orgullo compartió que fue durante la adultez que logró su bachillerato en humanidades con concentración en arte.

La exhibición Retrospectiva Lady Wilnelia Forsyth, un recorrido desde su corona hasta el presente permanece privada, pero el Municipio Autónomo de Caguas contempla la posibilidad de abrirla al público general, por lo que más adelante anunciarán detalles.