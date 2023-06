Promover la autoconfianza y el desarrollo personal en las candidatas son varios de los objetivos que Yizette Cifredo adoptó cuando en 2022 aceptó la encomienda de dirigir Miss Universe Puerto Rico. Desde que tomó las riendas en 2022 en esta faceta, le ha tocado enfrentar varios cambios relacionados con la evolución de la organización de Miss Universe, pero los ha sumado a su enfoque en enaltecer la franquicia.

“Lo dije el primer día y lo digo hoy. Yo me siento honrada, me siento agradecida. Es bien lindo cuando hay gente que ve en ti lo que tú no te imaginabas”, confesó emocionada la también presentadora de Noticentro al amanecer. “Yo entré con mucho entusiasmo. Me llamaba mucho la atención dirigir la franquicia, potenciar a mujeres, poder desarrollarles proyectos y darle el toque del equipo y del canal”, mencionó haciendo referencia a Wapa, tenedor de Miss Universe Puerto Rico. “Pero en el transcurso, me enamoré, ver lo poderosa que es la plataforma, y nosotros, con mucha responsabilidad, con mucho reto, con mucho compromiso, saber que tenemos algo en las manos que es importante porque estás seleccionando a una mujer que tiene la encomienda de representarnos, que pasa a ser Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Presentan las 33 candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2023

La compra de la organización internacional por parte de la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, y un giro en los requisitos para dejar la puerta abierta a aspirantes casadas, con hijos y transgénero para competir, figuran entre los cambios que, a su parecer, el público ha ido asimilando.

“Fue bien interesante porque para mí Anne es una mujer que viene de la industria de la moda, entre otras, y con mucha estructura, así que para mí ha sido superfavorable poder vivir esa transición, ver que esa organización como el centro y corazón de todas las franquicias está mirando hacia el frente. Yo me identifico mucho con esos valores que ellos promueven. Te hablo personalmente, así que, qué bueno que no tengo que claudicar dentro de ese espacio”.

Para el certamen de este año, 33 aspirantes compiten por la corona, una cifra mayor en comparación con años recientes. En el grupo se incluyen las madres

Jinny Valentín (Aguada), y Ninoshka Rodríguez (Añasco) y Luisa Angélica Vázquez (Carolina). También, Nemesie Naara Martínez (Barceloneta), quien es casada, y Daniela Arroyo (Cabo Rojo), mujer transgénero. “Cuando se dan las dinámicas, los talleres, yo quisiera que la gente pudiera ser testigo del mundo que esas niñas viven como un espacio seguro donde son respetadas, donde son validadas, donde son potenciadas, donde la historia de cada una de ellas cuenta. No se compite por cuál es más o cuál es menos, o cuál tiene la historia más conmovedora. En ese espacio todas están en un lugar donde se pueden sentir que brillan todas a la vez”.

PUBLICIDAD

Al analizar las diversas reacciones que ha ido recogiendo del público con relación a los cambios implementados, vislumbra un panorama positivo.

“Vamos por muy buen camino. Hay un sector todavía conservador. Hay un sector que es mucho de tradición, que quizás no es un tema de conservadores, sino que en estos espacios les choca la mujer casada, la que tiene hijos”, observó. “Creo que estas mujeres tienen una gran oportunidad porque son primeras en la historia para abrir paso. Siempre esa primera persona en la historia le da oportunidad a tantas otras personas después. Siempre lo voy a decir, estas mujeres son mujeres bravas, valientes, porque se exponen a que sean muy criticadas y juzgadas, pero son las que abren el camino para que otras puedan tener oportunidades como esas”.

La preliminar de Miss Universe Puerto Rico será el 20 de agosto, y el certamen, el 27 de agosto, por lo que cada vez se trabaja con mayor énfasis en el compromiso de guiarlas para que cada aspirante deslumbre durante los eventos programados en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. “Tienen experiencias de fogueo para que se puedan preparar a lo que va a ser la entrevista de personalidad con el jurado”, reveló sobre la dinámica que se une a talleres de mindfullness y otros de improvisación y de construcción de respuestas.

“Tenemos grandes candidatas que tienen una gran historia y que tienen muchas posibilidades de sobresalir en el certamen internacional”, sostuvo convencida. “Tenemos diversidad, tenemos candidatas potenciales que cumplen con diferentes estereotipos que no necesariamente es el que nosotros estamos acostumbrados”, agregó. “Es bien importante que se entienda que no hay un solo prototipo, una sola figura de una reina, ni físicamente, ni como se proyecta. Lo que estamos buscando es una embajadora que pueda representar nuestra cultura, que ame a su país, que ame a su gente, que quiera llevar el mensaje, y servir como portavoz y hacer el trabajo que se le requiere a una reina”.

PUBLICIDAD

Cifredo prosiguió detallando lo que interesan en quien resulte victoriosa en la meta de traer una sexta corona. “Estamos buscando una embajadora internacional que cumpla con unos criterios, destrezas de oratoria, historia de vida que quiera contar, que tenga un mensaje poderoso. Queremos una reina de la gente, eso es lo que estamos buscando”.

Con mucho en agenda

Cifredo también modera los podcasts Sin prisa y MujerEs, creados bajo la producción de Brío 27, empresa fundada junto a su esposo, Víctor Santiago. A través de ambos, presenta temáticas sociales y motivacionales.

“A mí de verdad me importa la gente, y me importa mi país y el mundo donde yo vivo y el mundo donde vive y seguirá viviendo mi hija (Eva). Es una responsabilidad de todos. A veces pensamos que eso le toca a una gente en particular, pero creo que una responsabilidad de todos. Lo poquitito que yo puedo hacer, lo voy a hacer con mucho amor, con mucho respeto”, manifestó enfática sobre los proyectos que comparte a través de su canal de YouTube, entre otras plataformas.

Sus días, en definitiva, requieren de mucha planificación. “Es un poco trabajar duro. Me levanto bien temprano en las mañanas para que el día me dé. Yo creo que es no perder el norte de lo que es verdaderamente importante”, resaltó como parte de la clave para cumplir con sus compromisos.