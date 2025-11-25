Como si fuera la máxima ganadora, Zashely Nicole Alicea Rivera está de vuelta en Puerto Rico tras su destacada participación en la edición 74 de Miss Universe en Tailandia.

Luego de 30 horas de vuelo, la reina de belleza reconectó con su gente en el área de recogido de pasajeros del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, al ritmo de Yuvi Plena, que interpretó algunos temas como “Qué bonita bandera” de Ramito y “Pégate” de Ricky Martin, y encendió el orgullo patrio de la beldad y su fanaticada.

“Yo he ganado muchísimo más de lo que esperaba de esta experiencia, y con el amor de cada uno de ustedes, no tan solo de los puertorriqueños, pero de todos los que se han sumado. Hoy soy una reina bendecida y agradecida”, sostuvo Alicea Rivera a los miembros de la prensa, asegurando sentirse feliz de encontrarse una vez más no solo en la tierra que la vio nacer, sino crecer y formar sus sueños.

Al preguntársele sobre su postura ante la coronación de la mexicana Fátima Bosch como la nueva Miss Universe, abriendo las puertas a diversos señalamientos contra el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, por falta de transparencia y presunto conflicto de interés, la puertorriqueña no comentó al respecto, asegurando que su interés era llegar a su Isla “a celebrar, a agradecerle al público puertorriqueño por tanto amor, tanto apoyo”.

“Me queda un año completo como reina de Puerto Rico, que lo trabajaré, lo disfrutaré muchísimo”, expresó Alicea Rivera, quien le exhortó a sus otras 118 compañeras en el certamen internacional a disfrutar su reinado, y que no dejen que los comentarios negativos se interpongan en el camino.

“Somos reinas, tenemos voz, estamos viviendo un sueño, así que vamos a celebrarlo”, agregó la también modelo, quien recibió un fuerte abrazo de la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo.

La también finalista llevó, además, un mensaje a las niñas y jóvenes presentes a que se “atrevan a apostar por sus sueños, a experimentar y buscar las oportunidades”, porque “el poder que creen que necesitan lo tienen ya adentro”.

Zashely Alicea también recibió a pequeños fanáticos en el área de recogido de pasajeros del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. ( Xavier Araújo )

“La verdadera Miss Universe”

Mientras Alicea Rivera se gozaba el jolgorio que se formó en el aeropuerto, y los regalos de bienvenida que estaba recibiendo del público general, algunos asistentes decidieron manifestar el sentir sobre su desempeño, que la llevó a conseguir la octava clasificación consecutiva por Puerto Rico, y alcanzar el cuadro de las 12 finalistas.

“¡Esa es nuestra reina! ¡La verdadera Miss Universe!”, exclamaron algunos espectadores hacia la representante de la Isla del Encanto.

Cuando Primera Hora le preguntó a la beldad sobre cómo se siente al conocer que algunos de sus compatriotas la proclaman como la verdadera ganadora del certamen, ella expresó su agradecimiento pleno.

“Trabajamos para la corona, y yo trabajé día a día fuertemente por dar lo máximo de mí, por representar a Puerto Rico, porque Puerto Rico brillara en el universo, y saber que el pueblo de Puerto Rico lo recibió, se sintió escuchado, se sintió feliz de mi representación, para mí, es un honor”, sostuvo la soberana, quien reveló que no es canceriana, sino que nació el 23 de junio, donde se conmemora la “Noche de San Juan”.

“Más conectada no puedo estar con Puerto Rico”, destacó Alicea Rivera. Compartió que llevar el nombre de su país en el pecho fue “un orgullo, y algo que llevo con mucho respeto”.

“Por siempre, aunque haya nacido en la Luna, seré puertorriqueña”, afirmó la boricua, resaltando el apoyo de su gente, que hicieron un “trabajo increíble” y que “su energía se sintió allá”.

Alicea Rivera también extendió unas palabras para sus fanáticos internacionales que hizo durante su concentración de 20 días en el concurso de belleza, distinguiéndose por sus aciertos en el ajuar coordinado por su “stylist”, Edgar Ramos, al igual que su bondad y espontaneidad con los miembros de la prensa y fanáticos en el país asiático.

“A todas las personas de cualquier parte del mundo, no importa su religión, no importa su origen, su idioma, ni su horario, me apoyaban, me apoyaron. ¡Gracias por eso! Fue una energía preciosa", destacó.