A horas de que se conozca quién representará a la Isla del Encanto en uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel mundial, la exreina de belleza Zuleyka Rivera le exhortó a la futura Miss Universe Puerto Rico a nunca esconder sus raíces y darle el máximo, que la competencia internacional viene fuerte.

La Miss Universe 2006 expresó a Primera Hora que la nueva soberana que salga en la final que se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, a nunca olvidar de dónde vino y mantenerse fiel a sus sueños, cualidades que la ayudarán a demostrar la esencia boricua cuando llegue al certámen internacional, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en El Salvador.

“Lo que he podido ver de las candidatas es que se han preparado muy bien, están bien comprometidas con sus sueños, con las ganas de representar a la mujer puertorriqueña, y eso me enorgullece muchísimo”, expresó la también modelo y actriz durante una entrevista promocional sobre su participación en el reality show “Secretos de las Indomables”, que se está transmitiendo por la plataforma de streaming Canela.TV.

“Me enorgullece ver este panel de mujeres tan lindas, que las he visto haciendo videos, he visto fotos, y de verdad les deseo que gane la mujer que nos represente de la mejor manera porque este año viene fuerte. He visto a otras candidatas también a nivel internacional que vienen fuerte, así que vamos a enviar nuestra mejor carta”, puntualizó.

“¿Así que lo que usted les sugiere a las reinas es que no olviden sus raíces y lo den todo?”, preguntó este medio.

“¡Claro, eso es lo que nos hace únicos!”, respondió Rivera.

Mientras tanto, la eterna beldad reiteró su punto sobre no olvidar la identidad nacional, expresando el orgullo que siente por su patria en su nueva faceta artística.

“Independiente de las personas que me han criticado en uno que otro momento, diciendo: ‘¿ay, pero por qué cambias tu acento y todo lo demás?’ Yo digo que tengo ser como el camaleón, yo me tengo que meter por donde me tengo que meter para hacer lo que se tenga que hacer, pero jamás, jamás, escondo mis raíces, yo soy puertorriqueña, soy boricua, y vivo orgullosa de serlo”, manifestó.

Mientras tanto, la también presentadora de televisión le sugirió a la próxima reina que, pese a que debe tener apertura a nuevas oportunidades, que siempre sea firme en trabajar en proyectos que saquen lo mejor de ellas mismas. Para esta situación, utilizó como ejemplo una reciente reunión que tuvo con una empresa de manejo en el mercado anglosajón, donde le preguntaron si “estaría dispuesta a tomar clases de inglés para mejorar tu acento”.

“Yo les dijo que yo no tengo problemas, se hace lo que se tenga que hacer, pero yo quiero que entiendas que soy latina, soy caribeña, y que me vale mucho mejor si entiendes quién soy yo para luego buscarme un papel en el que yo puedo desarrollarme, porque yo quiero representar quién soy, quiero representarme yo, en un mundo de tanta diversidad”, indicó.

“¿Por qué a los británicos no se les dice que no hablen [inglés] con su acento? ¡Los escuchamos! ¿Por qué tengo que esconder mi acento latino? Yo puedo, pero quiero que entiendas que soy puertorriqueña, soy latina, soy caribeña, y quiero que saques lo mejor de mí”, destacó.