Miss Universe Puerto Rico se acerca a su etapa culminante con la llegada de la noche preliminar, y Zuleyka Rivera será una de las responsables en evaluar a las 23 delegadas que competirán este domingo, 10 de agosto, desde el Teatro Alejandro Tapia y Rivera.

La Miss Universe 2006 formará parte del comité de selección de esta edición, donde cada miembro aportará su conocimiento y visión sobre las concursantes de cara a la gala final, que se celebrará este jueves, 14 de agosto, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Relacionadas

  1. ¿Qué pasó en Miss Universe Latina? Inesperado anuncio causa intriga

  2. Zuleyka Rivera sigue haciendo lo suyo tras salir de “Miss Universe Latina, el reality”

  3. “Miss Universe Latina, el reality” presenta nueva capitana tras salida de Zuleyka Rivera

  4. Reaparece Zuleyka Rivera tras abandonar “Miss Universe Latina, el reality”

  5. Zuleyka Rivera ya no estará en “Miss Universe Latina, el reality”

Entre la modelo y empresaria puertorriqueña, se encuentran la veterinaria y creadora de contenido Adriana Luna, el maquillador profesional Jesús Cancel, la Miss Universe Puerto Rico 2023 y la cuarta finalista de Miss Universe 2023, Karla Guilfú Acevedo, la dietista registrada y consultora de salud Zilka Ríos, la Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, Madesly Martínez, el galerista y filántropo, Walter Otero, la cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, Shirley Rodríguez, el diseñador David Antonio, la empresaria y modelo profesional, Marie Tere Benes Lima, el presidente de Lido Jewelers, Isaac Demel, y el periodista ancla de NotiCentro Edición Estelar, Normando Valentín.

Durante la velada, las 23 delegadas competirán en las categorías de traje de baño y traje de gala en una noche que permitirá al jurado y a la audiencia apreciar la elegancia, seguridad y presencia escénica de cada una de las candidatas rumbo a la gran final del certamen.

La conducción de la noche preliminar, que se transmitirá a las 8:00 p.m. por Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+ y wapa.tv, estará a cargo de la presentadora Nicole Chacón y de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024. La noche también contará con presentaciones musicales a cargo del cantante Christian Alicea y la talentosa Karina Vélez,

FOTOS: Conoce a fondo a las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2025
23 Fotos
Mira quiénes son, qué las mueve y por qué podrían ser la próxima reina.

La noche final de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan será el jueves, 14 de agosto a partir de las 7pm desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Los boletos para vivir la emoción de conocer quién será la nueva reina, están disponibles en tcpr.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes.