Miss Universe Puerto Rico se acerca a su etapa culminante con la llegada de la noche preliminar, y Zuleyka Rivera será una de las responsables en evaluar a las 23 delegadas que competirán este domingo, 10 de agosto, desde el Teatro Alejandro Tapia y Rivera.

La Miss Universe 2006 formará parte del comité de selección de esta edición, donde cada miembro aportará su conocimiento y visión sobre las concursantes de cara a la gala final, que se celebrará este jueves, 14 de agosto, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Entre la modelo y empresaria puertorriqueña, se encuentran la veterinaria y creadora de contenido Adriana Luna, el maquillador profesional Jesús Cancel, la Miss Universe Puerto Rico 2023 y la cuarta finalista de Miss Universe 2023, Karla Guilfú Acevedo, la dietista registrada y consultora de salud Zilka Ríos, la Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, Madesly Martínez, el galerista y filántropo, Walter Otero, la cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, Shirley Rodríguez, el diseñador David Antonio, la empresaria y modelo profesional, Marie Tere Benes Lima, el presidente de Lido Jewelers, Isaac Demel, y el periodista ancla de NotiCentro Edición Estelar, Normando Valentín.

Durante la velada, las 23 delegadas competirán en las categorías de traje de baño y traje de gala en una noche que permitirá al jurado y a la audiencia apreciar la elegancia, seguridad y presencia escénica de cada una de las candidatas rumbo a la gran final del certamen.

La conducción de la noche preliminar, que se transmitirá a las 8:00 p.m. por Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+ y wapa.tv, estará a cargo de la presentadora Nicole Chacón y de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024. La noche también contará con presentaciones musicales a cargo del cantante Christian Alicea y la talentosa Karina Vélez,

