Madison Anderson lanza línea de camisas con sus frases célebres Por Primerahora.com 12/26/2019 |09:02 p.m.

La Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, lanzó una línea de camisetas que llevan dos de sus frases célebres durante la competencia.

En la página web Madison Couture se promocionan, hasta el momento, tres estilos: #DejameRespirar –en blanca y en roja– y #SerBoricuaSeLlevaEnLaSangre –en negra–.

En el portal se pueden apreciar diversas fotos de ella misma modelando todas las camisas que tienen un costo de $22.

El lema de la marca lee: “The universe is magic, the universe is love” [El universo es mágico, el universo es amor].

La beldad boricua quedó primera finalista en Miss Universe.

Durante la gala final del evento local, la representante de Toa Baja intentó contestar en español, lengua que no dominaba en aquel entonces, pues se crio en Estados Unidos con el inglés como su primer idioma.

- “¿Cómo crees que el turismo le aporta al desarrollo de Puerto Rico?”, le cuestionó el juez Andro Nodarse-León.

- “Yo quiero ser bien clara porque, obvio, español no es mi primer idioma, así que, si puedes repetir, por favor”, dijo Madison.

Su petición generó abucheos del público. Luego de la repetición, comenzó a contestar la pregunta, pero se detuvo.

- “Ay, perdón. Déjame respirar. No, está bien”, expresó antes de continuar con su respuesta.

A pesar del traspié, Madison fue coronada, acción que generó críticas de algunos boricuas residentes en el archipiélago borincano que no la consideraban puertorriqueña.

Al ser cuestionada por las controvertibles ataques, la reina fue clara: “Ser boricua se lleva en la sangre”.

Las tres camisas se pueden comprar por Internet y hay disponibles en tallas small, medium, large y xlarge.

La página web no ofrece más detalles.