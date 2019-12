Madison: “¡Vamos por la sexta! Estoy demasiado lista” Por Marcos Billy Guzmán 12/07/2019 |07:07 p.m.

Atlanta, Georgia - La noche después de la competencia preliminar de Miss Universe 2019, Madison Anderson Berríos regresó a su habitación en el hotel Marriott Marquis, se miró en el espejo y no pudo contener las lágrimas.

Más delgada por el ajetreo de la competencia, la joven de 24 años recordó el momento en que ganó la corona en Puerto Rico bajo críticas porque no dominaba el español. La conmueve el respaldo que ha experimentado tras haber defendido su puertorriqueñidad.

A horas de la gala final, Madison dice estar “demasiado segura” de poder clasificar entre las veinte semifinalistas y de tener todo el potencial para darle la sexta corona del certamen a la isla. Ese “cariño” de los puertorriqueños se traduce, explicó, en una “hermosa y necesaria gasolina” de orgullo patrio para triunfar.

Esto fue lo que dijo a este medio, de la noche final del concurso internacional, que será televisado mañana desde los Tyler Perry Studios con la participación de 90 candidatas de distintas partes del mundo.

¿Cómo crees que te ha ido en el certamen? Sé honesta.

“(Creo que me ha ido) bastante bien. Yo llegué un poquito tarde, así que yo estaba corriendo para hacer todas las cosas que necesitaba hacer to catch up. Pero me siento sumamente orgullosa de mi trabajo aquí. Estoy haciendo todo lo que mi equipo me enseñó. Estoy enseñando mi personalidad. ¡Vamos súper bien!”.

¿Cómo describes tu presentación en la preliminar?

“Yo quería transmitir a una mujer segura, una mujer que está disfrutando el certamen. Yo creo que pude transmitir eso”.

¿Crees que vas a clasificar entre las 20 semifinalistas?

“¡Ojalá que sí! Yo entiendo que sí, porque me siento demasiado segura de mi trabajo”.

¿Cómo fue ver toda las banderas de Puerto Rico y escuchar los gritos de los boricuas que asistieron a la preliminar?

“No hay palabras. No puedo explicar esos asentimientos. Me siento tan y tan orgullosa de ser puertorriqueña. Ver mi bander a fue mi gasolina para seguir adelante. Quiero dar gracias a toda mi gente puertorriqueño y, si no son puertorriqueños, gracias por su apoyo”.

¿Lloraste cuando regresaste al cuarto?

“Sí, con tanta emoción, que todavía no puede creer que tengo muchos fanáticos. ¡Wow, estoy en shock! ¡Me aman, wow!”.

Algunas candidatas, como Francia, resbalaron o se cayeron en el escenario. ¿Qué pasó por tu mente al ver eso y cómo tú hubieras manejado una caída?

“Ella lo hizo súper bien. Ella, con una sonrisa, siguió adelante, muy bien. Claro sentí pena, Dios mío, pero eso no afectó su trabajo”.

¿Cómo te fue en la entrevista de jurado?

“Mi entrevista fue superbien, superrelax. Mi entrevista fue sobre mí, mis causas sociales. Honestamente, fue mi parte favorita del certamen, porque yo pude enseñar quién es Madison. Creo que eso es lo más importante, que el jurado pudo sentir mi esencia, mi forma de ser, mi propósito.

¿Qué dijiste sobre ti? ¿Te hicieron alguna pregunta inesperada o curiosa?

“Fíjate, no. (Les dije) que soy una mujer valiente, luchadora, trabajadora, que yo aprendí un idioma en meses. Yo dije mi historia (sobre) cuando modelé en Nueva York, (que) yo siempre tenía confianza en mi potencial y que yo quiero hacer un cambio en el mundo con mi causa social, que es violencia doméstica y para ayudar a los jóvenes.

¿Te llaman la Barbie boricua y latina de la competencia? ¿Esto te hace sentir bien?

¡Me encanta! La Barbie boricua, me encanta.

¿Te gustaría capitalizar con eso y vender mercancía eventualmente?

¡Fíjate, porque no! ¡Suena bien, me gusta!

¿Te gustaría capitalizar con eso?

Fíjate, porque no, me gusta (ríe).

¿Te emocionaste al presentar finalmente el coquí y flor de maga en la competencia de traje típico?

“Sí, cada vez que yo puedo ver mi traje típico me siento un poquito emocionada porque me puedo identificar mucho con mi traje típico. Me emocioné porque todo el mundo quería tomarse fotos conmigo, con mi traje típico, porque fue un shock grande (para el público). ¡Fue impresionante!

¿Vas a usar el mismo traje de la preliminar en final?

“Sí, voy a usar el mismo traje”.

¿Qué te han dicho del vestido?

“Todo el mundo me llama la boricua dorada, así que yo quería un traje que representar eso”.

¿Has rebajado entre tanto ensayo, por la ansiedad y el corre y corre?

“Sí, un montón. Mi traje típico me quedaba grande”.

¿Van a tener que ajustarte el vestido final?

“No, porque mi diseñador (Luis Antonio) sabía que voy a bajar. Lo hizo un poco más pequeño”.

¿Cuántas libras has rebajado?

“Quizás como tres, o algo así”.

Fuiste criticada en Puerto Rico cuando ganaste porque no dominabas el español como primer idioma, pero defendiste tu puertorrriqueñidad y ahora la isla parece estar de tu lado. ¿Has notado esa transformación; ese cambio de tu gente?

“¡Qué bueno que mi gente podía tomar el tiempo para crear una propia opinión y llegar a conocerme mejor! Me siento feliz. Definitivamente, yo tengo el apoyo de toda mi isla, Puerto Rico”.

Puerto Rico tiene altas expectativas contigo para ganar la sexta corona de Miss Universe. ¿Sientes presión?

“Claro, siento un poquito de presión, pero esa presión es buena, me hace mejor”.

¿Estás lista?

“¡Vamos por la sexta! Estoy demasiado lista”.

¿Qué le dices a tu gente boricua antes de la final de Miss Universe?

“Yo no creo, yo sé que voy a poner a Puerto Rico en alto. Gracias por la oportunidad de ser su reina y vamos por la sexta. ¡Vamos a bregar!”.