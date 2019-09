¡Eah rayoooooo! El Gángster revive la nostalgia de “No te duermas” Por Mildred Tirado Vázquez 09/01/2019 |07:31 a.m.

Parecía como si el tiempo no hubiese pasado para las miles de personas que llenaron tepe a tepe anoche el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Fue el revivir las noches de los 90 y principios del 2000 cuando se sentaban, prendían el televisor y se gozaban el programa “No te duermas” conducido por Antonio Sánchez “El Gángster”.

Lograr trasportar a aquellos tiempos a una fanaticada fiel no era tarea fácil, pero el veterano animador lo hizo valiéndose de la misma fórmula que mantuvo el espacio televisivo por años en los primeros puestos de las encuestas: música, modelos, invitados de lujo y espacios de comedia con muchos de sus personajes.

“No te duermas una noche más...” fue un viaje nostálgico, que comenzó a las 9:20 p.m. con un vídeo de “Pedro Lambellagas” junto al hombre ancla de “Telenoticias”, Jorge Rivera Nieves, quien encendió el ambiente con su frase “el perreo intenso acaba de comenzar”. Fueron el hilo conductor en el preámbulo del show, para las apariciones de los personajes “Cuco Pasurín”, quien calentó al público con sus comentarios, y “Kiko Jones”, cuyas aventuras se vieron en un vídeo.

Con la interpretación por parte de LimiT 21 del tema musical del espacio que hace 11 años salió de la televisión, hizo su entrada “El Gángster” con su grito: “¡Eah, rayoooooooo!”.

“Buenas noches Puerto Rico. Gracias a ustedes estoy aquí con tremendo sold out”, dijo el animador señalando que es la primera vez que un programa de televisión logra tal hazaña en el Coliseo de Puerto Rico.

Por el mismo set de televisión en el que se ubicaron los sofás rojos en forma de labios pasaron las modelos “nuevas” Mimi Pabón y Jacky Fontánez, Tito Trinidad, Gomba Jahbari, Víctor Manuelle, Walbert, NG2 y Juan José Hernández, entre otros.

No faltaron las intervenciones de Johnny Ray con sus personajes “Don King” y “Juan Basó”.

Tampoco otras personalidades de la televisión como Alexandra Fuentes, Sonya Cortés, Rafael José, Jon Z, Bebe Maldonado, Herbert Cruz -como “Pedro Fosas Nasales”-, Alfonso Alemán “El Guitarreño”, Abrante, Oscar Serrano, Funky Joe, Natti Natasha, J Alvarez, Carmen Nydia Velázquez “Susa Cruz” y Luz Nereida Vélez, quienes interactuaron con personajes como “Súper Moncho”, “Pepín Galarza” y “Lindín” en vídeos que se proyectaron en tres pantallas ubicadas en el escenario.

El amor platónico de "El Gángster", la cantante Ednita Nazario, cerró el ciclo de invitados de la noche especial con un medley de varios éxitos que provocó una ovación de pie. Como regalo por su asistencia, Bad Bunny pudo ver acostado en el sofá a su "crush", la animadora Natalia Rivera, como "El Poder de la Semana". Hubo pasos de comedia, como el del "Dr. Selástraga". Por el mismo set de televisión en el que se ubicaron los sofás rojos en forma de labios pasaron figuras comoVíctor Manuelle. También figuró entre los invitados el mimado Félix "Tito" Trinidad. El Ganster contó con el regreso de varios de sus cómplices, como Johnny Ray en su papel de Petraca. Otros de los personajes que revivió fue "Súper Moncho". "El Gángster" hizo su entrada con su grito: "¡Eah, rayoooooooo!". Gomba Jahbari se dio la vuelta. Angelique Burgos "Burbu", quien revivió sus días como modelo del espacio siendo otro "Poder". Ednita y El Ganster "sellaron" lo que hay entre ellos con un apasionado beso en una cama. La Burbu tuvo sus comienzos en el origrama que reinó por años en la TV boricua. Bad Bunny fue en parte responsable de este programa porque fue en sus concurridas presentaciones en el Choliseo donde se recreó por primera vez en muchos años No Te Duermas.

A estos se sumaron pasos de comedia, como el del “Dr. Selástraga” con Tita Guerrero como enfermera, Karla Michelle, Chicho, Jaime Mayol y Chente; y el de “Minga” con la inseparable “Petraca” (Ray).

Compañeros que ya no están en el programa -Wison Santiago, Nilda Mundo “Doña Vianda” y Alex Soto- recibieron un pequeño homenaje.

Una de las sorpresas de la noche fue la aparición de Bad Bunny, quien había encendido la mecha nostálgica por el desaparecido programa durante sus conciertos en marzo pasado en este mismo recinto. Como regalo por su asistencia pudo ver acostado en el sofá a su “crush”, la animadora Natalia Rivera, como “El Poder de la Semana”.

A este le siguió Angelique Burgos “Burbu”, quien revivió sus días como modelo del espacio siendo otro “Poder”.

El amor platónico de “El Gángster”, la cantante Ednita Nazario, cerró el ciclo de invitados de la noche especial con un medley de varios éxitos que provocó una ovación de pie. El segmento terminó con una cama, “El Gángster” con una pijama roja, esposado y un sensual “Quiero que me hagas el amor”.

Algunas fallas en el sonido no hicieron mella en el público que se gozó las tres horas que duró el espectáculo y con sus risas y aplausos confirmó que valió la pena tener “No te duermas una noche más...”.