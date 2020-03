Artistas puertorriqueños, destacados en distintas disciplinas, se unen nuevamente para extender el llamado a la ciudadanía a permanecer en sus hogares mientras se alcanza un control en los contagios de coronavirus Covid-19 a nivel local.

La campaña “Quédate en casa” es una iniciativa de la actriz y educadora Norwill Fragoso, quien logró convocar a un amplio grupo, entre presentadores de televisión, actores y actrices, para afianzar el mensaje de concienciación sobre la importancia de respetar el aislamiento social.

“Estuve pensando qué hacer para crear conciencia y pensando me di cuenta que los artistas no habíamos hecho algo como grupo, así que me remonté al verano del 19 y recordé la convocatoria que hice para crear el vídeo ´Ricky renuncia´. En ese momento escribía mi blog, El puño de Norwill, y la inspiración me llegó y escribí el texto que aparece en el vídeo”, compartió la gestora de la campaña que corre en las redes sociales bajo la etiqueta #quedateencasapr.

PUBLICIDAD

Alexandra Fuentes, Jorge Castro, Jailene Cintrón, Angelique Burgos, Éktor Rivera y Yara Lasanta, Cristina Soler, Dagmar, Atención Atención, Giselle Blondet, Aidita Encarnación y mucho otros, participan en el vídeo que invita a quedarse en casa para cuidar de la familia, de la comunidad, del país y del mundo en general.

“Te aseguro que esto va a pasar, y cuando pase, no abrazaremos más fuerte; estaremos más unidos que nunca; daremos el beso más largo que jamás hayamos dado; sentiremos con más intensidad; veremos el mundo distinto y comenzaremos a valorar cada vez más, la vida; por esto y mucho más, quédate en casa”, establece parte del mensaje compartido.

Cada personalidad, grabó su parte desde sus respectivos hogares o espacios escogidos para sobrellevar la cuarentena, mostrándose auténticos, solidarios y empáticos.

“Quise que esta segunda semana de la cuarentena, tuviéramos un segundo aire, uno esperanzador, pero sobre todo, que la gente supiera que no están solos, que estamos y les acompañamos, y que, por suerte, nos tenemos”, puntualizó Fragoso.