La paralización de las actividades artísticas a causa de la pandemia obligó a la gerencia del Centro de Bellas Artes (CBA) en Santurce a solicitar un “rescate” a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para poder mantener la instalación “abierta”.

De no surgir un alivio económico antes de la primera quincena de septiembre, el gerente general Jetppeth Pérez anticipó que tendría que cerrar porque no tendría los fondos para cubrir la nómina ni los gastos ordinarios de luz, agua y otros.

“De no recibir este rescate, nos corremos el riesgo de que Bellas Artes tenga que cerrar sus puertas, y si Bellas Artes cierra sus puertas -se apaga el aire, se corta el agua y la luz- va a costar millones de dólares poder abrirlo y puede tardar años una reapertura del centro”, advirtió el ejecutivo.

Al momento las cuentas del centro están al día y estarían así hasta el cierre de este mes.

“Las cuentas están al día. La nómina de esta quincena se paga el día 15 y tengo para la próxima, que cierra con el mes en curso. El rescate tiene que entrar antes de la próxima nómina del 15 de septiembre para poder cumplir”, indicó Pérez por vía telefónica.

Entre enero y junio de este año, el CBA ha perdido $732,000 en arrendamiento. A esa cifra hay que sumarle lo que dejó de ganar en los cargos de servicio por boletos, estacionamientos y ventas de bebidas, entre otros ingresos propios.

“De no lograr concretar ningún evento al 31 de diciembre, ya las pérdidas estamos estimándolas en un millón 600 mil dólares en este semestre”, señaló.

Pérez había proyectado que durante el año fiscal que comenzó el 1 de julio y culmina el 30 de junio de 2021, el centro generaría $3,200,000.00 en ingresos propios. “Eso es lo que genera Bellas Artes en arrendamientos, boletos, bebidas, estacionamiento, salones de ensayo, alquiler de piano...”, dijo.

La esperanza del gerente general está puesta sobre su reciente conversación con la directora de OGP, Iris Santos, quien le expresó estar dispuesta a “buscar los recursos donde los haya para mantener el Centro como está, encendido, y que haya personas trabajando y manteniendo las facilidades”.

En caso de que el CBA pueda continuar abierto, Pérez no vislumbra que pueda recibir público al menos en los próximos dos meses ante el alza en los casos de COVID-19.

“Bellas Artes está preparado, pero ante la escena que estamos viviendo día a día no es saludable que se abra un espacio como es el Centro de Bellas Artes o que haya eventos en una sala cerrada”, reconoció. “Por el momento, siendo realista, no creo que haya una apertura a corto plazo, y estoy hablando de dos meses, no creo que la haya”.

El Centro ha abierto, además, para realizar unas grabaciones musicales que han sido producidas por compañías extranjeras.

“Hay compañías extranjeras, dominicanas, panameñas, que están grabando shows aquí para transmitirlos en su país. Se ha grabado salsa, música clásica, y este jueves y viernes tengo dos grabaciones adicionales”, informó el gerente sin abundar detalles.