La risa no debe faltar nunca, por ello el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), el National Endowment for the Arts, el productor JJ Pérez Velázquez y la casa productora Teatro Público se aventuran a presentar el “Primer Festival de Monólogos Pandémicos de Puerto Rico”.

El evento buscará el mejor monólogo cómico sobre la pandemia del Covid-19. La convocatoria para participar estará abierta hasta el 15 de septiembre.

Los participantes se evaluarán en tres categorías: Adolescentes (15 a 17 años), Juvenil (18 a 24 años) y Adultos (26 años en adelante). Todos deben enviar sus monólogos en un vídeo con una duración de seis a siete minutos; e incluir elementos de producción como escenografía, utilería y vestuario apropiado para el tema que trabaje dentro del monólogo.

No se permitirá el uso de contenido solo para adultos.

Cada categoría obtendrá un premio en dinero para el primer y segundo lugar. Además, habrá una única entrega de premios en la categoría People’s Choice; seleccionado por el público.

Tal selección se hará durante dos semanas, entre el 18 y 28 de septiembre, cuando se subirán a la página oficial en Facebook: FMP Puerto Rico, tres monólogos por día (uno de cada categoría). Desde allí, el público podrá hacer su selección utilizando los likes o me gusta.

El jurado que elegirá los primeros y segundos lugares lo integrarán: Edgar García, director, actor de cine, teatro, y televisión, y profesor del Departamento de Drama de la UPR (egresado de UCLA); Gabriela Saker, periodista, actriz (estudiante de postgrado en The Julliard School); Jacqueline Duprey, actriz de cine, teatro y televisión, y profesora del Departamento de Drama (egresada de Yale); y Jorge Rodulfo, director escénico y Director Interino del Departamento de Drama de la UPR (egresado de Arizona University).

El proceso de votación será entre el 16 y 30 de septiembre a través de la página en Facebook. Los ganadores se anunciarán en una serie de programas especiales a transmitirse durante tres días, 1, 2 y 3 de octubre, desde una transmisión en vivo desde Facebook.

Los monólogos deben enviarse a través de WeTransfer a [email protected]. Las reglas estarán disponibles en la página web del Festival en www.fmpuertorico.com. Cualquier pregunta puede hacerse mediante la página oficial de Facebook del Festival (FMP Puerto Rico) y su página web.