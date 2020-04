Si una sola persona la ve, ella está complacida. La actriz Carola García se dejó llevar por el amor y el placer que le provoca la literatura y, aun creyéndose “analfabeta tecnológica”, logró establecer una nueva ventana de interacción con las familias a través de su cuenta en la red Facebook.

Nació como algo “muy orgánico”, dijo. Recién se acomoda en un nuevo hogar y entre el encierro y el ensorro por la cuarentena, retomó a ”Libris”, la polilla vegetariana que se come los libros y la acompaña hace 20 años.

“La cosa es que hice mi biblioteca y otra vez estoy habilitando mi estudio y de pronto me da con hacer este pequeño stage de grabación, y como estoy rodeada de libros, dije, ´Coño, y si hago un Libris para mis amigos que están ensorraos´en las casas´“, compartió.

Tomó el sombrero, atractivas piezas de vestuario y accesorios, y no ha parado de leer. De lunes a viernes, a las 6:30 p.m., se ubica en su envidiable biblioteca -nutrida por las donaciones de las Librerías Aparicio-, para compartir sugerencias de novelas, poemas y otros para padres, madres o tutores, y seguido, hacer una lectura dirigida a la audiencia infantil.

Cada sesión de lectura la realiza desde la biblioteca de su hogar. (Facebook (nombre del dueño))

García, una extraordinaria actriz del teatro y cine local, también escritora, directora y profesora del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, comenzó a educarse en la literatura infantil con el nacimiento de su hija Ariana, hace 22 años. Cada lectura la enriquece con la intertextualidad, es decir, hace pausas para cantar o para leer en francés -su primer idioma-, y así personaliza y dimensiona la experiencia.

“A mí la literatura me ha salvado, y lo digo de forma literal”, manifestó. “Para mí los libros son salvavidas, como si estuviera cayendo por un abismo y allí hay un libro que me atrapa, y la literatura para mí ha sido un pañuelo de papel. Ahí me refugio, ahí me veo, la literatura no importa para la edad que sea, me salva”.

Hoy, miércoles, el encuentro se traslada a la cuenta de la agrupación rockera infantil Los Mocosos en Instagram para una lectura especial. Será a las 3:00 p.m. El libro a leer será “De cómo Fabián acabó la guerra”, texto que originó la pieza teatral de García, titulada “De cómo la princesa Oma acabó la guerra”.