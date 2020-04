Hablamos de un pintor espanol, Bartolomé Esteban Murillo. Una de sus obras mas lindas se encuentra en la Sala de Marte de Palacio Pitti, una de las salas mas tarde llamadas ‘de los Planetas’ de los Apartamentos Oficiales del Gran Duque Ferdinando II. La Virgen con el Niño es datable aproximadamente al 1650, un año dificil para Espana dado el terrible impacto de la peste, que explotò en 1649. En este perìodo no se conocen nuevos o importantes encargos dados al pintor, pero sì un elevado numero de imagenes de devociòn, entre ellas algunas de las obras mas populares, como esta, en las que el interes por la iluminaciòn claroscurista del pintor se distancia de lo zurbaranesco por la busqueda de una mayor movilidad e intensidad emotiva, al interpretar los temas sagrados con delicada e intima humanidad. Lo cuenta Alejandra Micheli, asistente de las Galarias de los Uffizi, dedicando la obra a la España e y a los Españoles en estas horas terribles que, a causa del Covid 19, estan atravesando. #Uffiziencastellano Oggi vi presentiamo un pittore spagnolo, Bartolomé Esteban Murillo. La Madonna col bambino, una delle sue opere più belle, si trova nella Sala di Marte, all’interno della Galleria Palatina a Palazzo Pitti. Il dipinto è datato intorno al 1650, un anno difficile per la Spagna a causa della peste, scoppiata un anno prima nel 1649. Non si conoscono nuove o importanti commissioni affidate al pittore in questo periodo, ma si riscontra un elevato numero di immagini devozionali come l'opera qui presentata. Oggi Alejandra Micheli, assistente delle Gallerie degli Uffizi, parla di questo bellissimo capolavoro della pittura spagnola, come omaggio alla Spagna e al suo popolo, che come noi sta affrontando questo brutto momento a causa dell’emergenza del Covid19. #Lamiasala