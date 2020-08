El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que el National Endowment for the Humanities (NEH) aprobó tres subvenciones que ascienden a un total de $69,932 para continuar la implementación de proyectos esenciales relacionados a la preservación de colecciones en el Archivo General de Puerto Rico (AGPR) y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico (BNPR). Estos fueron aceptados por la División de Preservación y Acceso del NEH y sus programas Preservation Assistance Grants for Smaller Institutions y Sustaining Cultural Heritage Collections. Los proyectos darán inicio entre septiembre y octubre de este año.

La primera gestión se enfocará en la evaluación, estabilización, tratamiento y realmacenamiento de las Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico, custodiadas en el AGPR. Esta documentación histórica, que data entre los años 1730 al 1900, contiene los datos más antiguos que se conservan en el Archivo sobre el periodo colonial español. Según Pedro Roig y José Charón, quienes forman parte del personal de la Sala de Referencia del AGPR, estos documentos son de los más solicitados por los investigadores. La preservación y futuro acceso digital de los mismos, se enmarca dentro de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de San Juan. Se planifica digitalizar los 103 volúmenes de las Actas, gracias a otra subvención otorgada el pasado mes de junio por la Fundación Andrew W. Mellon.

El segundo proyecto será para evaluar las condiciones ambientales de la BNPR, creando un sistema de monitoreo y control de temperatura y humedad. Esta iniciativa surge como parte de las mejoras que se han implementado en el edificio durante el pasado año, el cual comenzó con la instalación de una nueva unidad de enfriamiento.

“El lograr conocer el comportamiento del edificio y su respuesta ante el nuevo sistema es esencial para proveer un ambiente estable y propicio para la preservación a largo plazo de las valiosas y variadas colecciones que se custodian en la biblioteca”, destacó la directora interina de la BNPR y AGPR, Hilda Ayala.

Además, gracias a estas subvenciones de la NEH, se podrá desarrollar un plan para remodelar los dos depósitos donde permanecen las colecciones de Imágenes en Movimiento del AGPR. Este proyecto, que será dirigido por la archivera, Marisel Flores, diseñará un sistema de climatización y almacenamiento individualizado para los dos formatos de mayor prominencia en las colecciones, película y magnéticos.

“Esta propuesta nos permite mejor acceso a los depósitos donde se encuentran los fondos y colecciones. Se ampliará el almacenamiento, con la asesoría de expertos”, explicó Flores.

Se esperará a conocer las recomendaciones desde el punto de vista de arquitectura, preservación de audiovisuales y sistemas de climatización sustentables, para rediseñar los actuales depósitos y mejorar las condiciones de preservación a largo plazo. Además, el diseño final promoverá una mayor respuesta, resiliencia y enfoque sostenible con miras al futuro.

Por su parte, el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, comentó que estos proyectos han sido contemplados desde el 2018. Los mismos, son el resultado de las recomendaciones ofrecidas por varios grupos de expertos de agencias federales, como los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de los Estados Unidos, el Instituto Smithsonian y el Servicio de Parques Nacionales. Todas estas agencias han brindado su apoyo durante el proceso de recuperación luego del impacto del Huracán María.

“Poco a poco continuaremos viendo los frutos de dos años de arduo trabajo. Además de estas tres subvenciones del National Endowment for the Humanities, se gestionaron fondos adicionales con el Equinox Open Library Initiative para el desarrollo del nuevo catálogo en línea de la Biblioteca Nacional y otra importante aportación de la Fundación Andrew W. Mellon para comenzar el proceso de la digitalización a gran escala en el Archivo General. El compromiso y gestión de nuestra directora interina en la Biblioteca y Archivo, Hilda Ayala, ha sido fundamental para lograr estos fondos y poder desarrollar tan importantes proyectos de beneficio para Puerto Rico”, resaltó Ruiz Cortés.