La casa productora BAS Entertainment anunció las nuevas fechas en Puerto Rico del laureado musical In The Heights, que subiría a escena originalmente el 7 de mayo. Las funciones iniciarán en octubre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA) en Santurce.

El productor Ender Vega confirmó que la pieza creada por el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda tendrá presentaciones a partir del jueves 22 de octubre. Los cambios de fecha se indican a continuación:

Del jueves 7 de mayo pasa al jueves 22 de octubre

Del viernes 8 de mayo pasa al sábado 24 de octubre

Del domingo 10 de mayo (2:00 p.m. & 6:00 p.m.) pasa al domingo 25 de octubre (mismo horario)

PUBLICIDAD

Del viernes 15 de mayo pasa al viernes 30 de octubre

Del sábado 16 de mayo pasa al sábado 31 de octubre

Del domingo 17 de mayo (2:00 p.m. & 6:00 p.m.) pasa al domingo 1 de noviembre (mismo horario)

Se instruye a las personas que adquirieron sus boletos a que deben guardarlos en un lugar seguro ya que serán honrados en el mismo asiento.

Vega indicó que, “ante la emergencia provocada por el COVID-19 tuvimos que hacer el cambio para así cumplir con el distanciamiento social de la orden ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. La logística para las nuevas fechas conllevó tiempo, pero al fin lo logramos. Ahora más que nunca nos toca mantener vivo el arte y apoyar la industria del entretenimiento”.

Jetppeht Pérez de Corcho Morgado, gerente general del CBA de Santurce, destacó en tanto que “ya logramos reubicar las nuevas fechas para el inicio de In the Heights conscientes de que el público está esperando poder disfrutar de esta gran producción. Nos llena de orgullo ser el recinto perfecto para In the Heights, al mismo nivel de Broadway. El CBA agradece a todas las producciones programadas para octubre por su apoyo a este proyecto y al teatro puertorriqueño”.

La obra, basada en los sueños y las frustraciones que experimentan los inmigrantes latinos en la búsqueda de una mejor calidad de vida en Estados Unidos, está compuesta por un elenco netamente puertorriqueño, integrado por Éktor Rivera, Ana Isabelle, Dagmar Rivera, Tony Chiroldes, Denise Quiñones, Sara Jarque, Didi Romero, Amanda Rivera, Felipe Albors, Michelle Brava, Juan Pablo Díaz y Jasond Calderón, bajo la dirección general y coreografía de Marcos Santana, quien laboró en el montaje original, y dirección musical del maestro Cucco Peña.

Para verificar la fecha que le corresponde al boleto original o adquirir nuevos, puede comunicarse con Ticketpop al teléfono 787 294-0001, o acceder www.ticketpop.com.