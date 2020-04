Con la etiqueta #conectARTE, el Museo de Arte de Ponce (MAP) inicia mañana, lunes, una serie de talleres para entretener y educar a toda la familia.

Los talleres se repetirán por día, es decir, cada lunes habrá una sesión bajo el mismo tema de ”Mindfulness”, y así sucesivamente. Todos se ofrecerán en vivo a través de la cuenta del museo en la red Instagram, @museodearteponce.

El primer taller es, precisamente, sobre “Mindfulness” y estará a cargo de Manena González. Será en el horario de las 8:00 p.m.

Los martes toca un taller de arte para la grey infantil con Maricel Ocasio. Este será a las 11:00 a.m.

Los miércoles continúa la programación con un taller de arte con Carlos Santiago, desde las 4:00 p.m., y los jueves, a las 8:00 p.m., habrá una versión casera de “Happy Art”.

Los viernes serán para Arte Terapia, a partir de las 6:00 p.m., con Maricel Ocasio.

El fin de semana no quedará descubierto. Los sábados, a las 10:00 a.m., habrá clases de yoga con Coloma Araujo, y los domingos, a las 11:00 a.m., comenzará una lectura de cuentos de autores locales con Georgina Lázaro.