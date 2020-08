El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció ayer que Puerto Rico estará representado por el saxofonista Jonathan Suazo y la cantante Tanicha López en el evento virtual “Arts Across America”, producido John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, DC. Este proyecto nace en respuesta a los cierres de las salas de espectáculos a nivel global.

En colaboración con organizaciones artísticas de los Estados Unidos y sus territorios, la serie presentará 20 semanas de programación en línea gratuita disponible en Facebook Live, YouTube y en el sitio web del Kennedy Center, cinco días a la semana, a las 4:00 p.m. Puerto Rico dirá presente mañana, jueves, 20 de agosto, con las presentaciones individuales del saxofonista Jonathan Suazo y la cantante Tanicha López.

“Presentarse con el Kennedy Center, aunque sea en modalidad virtual, es de gran prestigio, ya que este es uno de los centros de artes escénicas más reconocidos en todo el mundo. Nuestra prioridad es seguir identificando alternativas que ayuden a todos los artistas, creativos, músicos y en específico a las personas que viven de las artes escénicas, quienes han sido sumamente afectadas por la pandemia”, expre’so por escrito Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP, quien adelantó que más artistas locales serán invitados a formar parte de la iniciativa.

Arts Across America reconoce las culturas, las artes y la música como un modo de contar historias de nuestros artistas y nuestra gente.

Esta modalidad digital, representa un nuevo espacio para trabajar con artistas que posiblemente hayan tenido que posponer sus presentaciones y esta sea una oportunidad para ampliar sus audiencias. Esta iniciativa es posible gracias al apoyo del National Endowment for the Arts (NEA).