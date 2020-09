El productor de teatro Raymond Gerena decidió echar a un lado su propia opinión respecto al traslado del teatro al escenario virtual para darle paso a varios de sus shows de comedia en el moderno formato.

Lo hace además por su poca o ninguna expectativa de una pronta apertura de las salas de teatro para funciones presenciales. Tampoco se expresó en disposición de presentarle al Gobierno unas propuestas sobre lo que contempla llevar a las tablas y aguardar por ser evaluadas, como establece la nueva orden ejecutiva.

“En un principio estaba totalmente reacio a lo que era el teatro virtual. Me mantengo un poco firme en cuanto a esa posición, no obstante, no me voy a cerrar a la posibilidad”, dijo ayer por vía telefónica desde Miami, Florida, donde comienza a establecerse como entrenador de Xco Latin Workout by Jackie. “Estaba bien pro defensa de que se abrieran los teatros y luchando para que eso se diera, pero desafortunadamente el Gobierno no entiende nada de lo que es el teatro, y tienen a la gente en una paranoia ridícula”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La orden ejecutiva que entró en vigor el pasado sábado establece que para la posible realización de conciertos, actividades teatrales y corporativas, se deben presentar propuestas ante la consideración del secretario de la Gobernación. Tales propuestas serían evaluadas según el plan de seguridad y salubridad que incluyan para minimizar el riesgo de contagio entre los artistas, técnicos o trabajadores de producción y el público o asistentes.

“Las iglesias abrieron, los cines, pero nosotros tenemos que someter una propuesta a una persona que no tiene experiencia en el teatro”, opinó Gerena en resistencia a la nueva orden ejecutiva.

El show de stand up comedy "Demasiada Tita RIP" se llegó a realizar en tres funciones justo antes de que se estableciera el cierre por parte del Gobierno.

“Demasiada Tita RIP”

Como plan alterno, presentará las producciones “Demasiada Tita RIP”, El matrimonio de la risa" y “Los boricuas estamos pasa’os'” en funciones virtuales.

Comenzará las transmisiones con el stand up comedy de Tita Guerrero el sábado, 26 de septiembre, desde las 8:30 p.m. El público podrá acceder al show pagando un boleto de $10 y así disfrutará de lo ocurrido durante las funciones que llegó a presentar la artista, de forma presencial, el pasado marzo desde el Centro de Bellas Artes en San Juan.

Guerrero indicó que había ordenado grabar el show para guardarlo como recuerdo de sus trabajos, no obstante, decidió editarlo para presentarlo, ofreciendo algún contenido adicional como acto de apertura -vídeos de ensayos, bloopers y otras situaciones en el proceso de ensayos-, y la vez motivar que se genere algún dinero que le permita ofrecer una ayuda a bailarines, técnicos y demás trabajadores de escena que permanecen sin empleo.

PUBLICIDAD

“Era un show que me gustaba mucho, de seis bailarines, invitados y muchas cosas pasando, así que teníamos la esperanza de que nos habían dado fechas en octubre... y nos dimos cuenta de que no va a pasar y decidimos lanzarlo en forma virtual, porque gracias a Dios lo había mandado a grabar para mí”, dijo la comediante.

“El matrimonio de la risa”

Gerena volvió a experimentar la emoción de trabajar tras bastidores el pasado fin de semana, cuando comenzó a grabar la comedia “El matrimonio de la risa” con Francis Rosas y Danilo Beauchamp, desde la sala del Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

El espectáculo de comedia tendrá un giro en su contenido para actualizarlo con las nuevas situaciones que trajo la pandemia. La fecha de transmisión está prevista para octubre, pero aún no se ha anunciado el día exacto.

“Se cambiaron algunas cosas y se añadieron otras, o sea que personas que ya lo vieron, pueden volverlo a ver, porque hay cosas diferentes”, adelantó el productor.

“Los boricuas estamos pasa’os'”

Otra producción que volverá escena dentro de la nueva realidad, pero sin tener la pandemia como único tema, será “Los boricuas estamos pasao'”, con las actuaciones de Suzette Bacó, Luis de los Ríos, Alberto Rodríguez, quien también dirige, Tita Guerrero y Gerardo Ortiz. El libreto será de Marian Pabón.

“Se van a mantener muchas de las cosas que ocurren cuando las parejas se enamoran, pero actualizado con la pandemia, como puede ser ir de compras, o ir al salón de belleza”, indicó Gerena, quien coproducirá con Teatro Caribeño.

PUBLICIDAD

Esta producción estrenaría en diciembre, también en una presentación grabada desde el Teatro Braulio Castillo.

Surgen conciertos virtuales

El Centro de Bellas Artes en San Juan (CBA) será el escenario para el concierto que ofrecerá el salsero Tito Rojas el próximo sábado, junto con su colega Yan Collazo.

La presentación denominada “Salsa premier” se podrá disfrutar desde la plataforma LIVEPASSPLAY.COM. Se requerirá compra de boleto.

Este es uno de varios conciertos que se están grabando desde Bellas Artes, informó ayer el gerente general del CBA, Jetppeht Pérez De Corcho, quien aguarda por evaluar con detenimiento la nueva Orden Ejecutiva para ver el alcance de reapertura que pudiera tener el centro.

Dijo, además, que aguarda por la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal sobre si le otorgará un estímulo económico al CBA para continuar operando.