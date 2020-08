Lo que se proyectaba como un éxito de taquilla, con la venta de tres funciones casi el mismo día en que fueron anunciadas, se suma a las producciones que se han pospuesto de forma indefinida debido a la inactividad artística por la pandemia.

El esperado show de stand up comedy de Raymond Arrieta y Alexandra Fuentes, “¡Sé lo tuyo!” se pospone para el 2021, no obstante, las nuevas fechas aún no están determinadas.

Es por ello que el equipo de TM Entertainment anunció hoy que la firma de boletos Ticket Center estará devolviendo el dinero a quienes habían adquirido sus boletos para el espectáculos que estaba pautado para los días 2,3 y 4 de octubre en el Centro de Bellas Artes en Caguas.

“Es una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la Orden Ejecutiva y las recomendaciones del gobierno con relación a las medidas de precaución que hay que tomar para erradicar la propagación del virus. La salud de todos es lo más importante”, expresó Bobby Martineau, Gerente General de TM Entertainment.

Ticket Center se estará comunicando con los clientes los días lunes, miércoles y viernes entre 9:00 a.m., y 1:00 p.m., para completar el proceso de reembolso del dinero. las personas también pueden comunicarse, en el mismo horario y días, a los teléfonos 787-622-4555 o 787-708-7642.