La comedia titulada “Un viaje a nuestras raíces”, del colectivo Teatro Breve, ha levantado el rechazo de grupos que defienden la herencia taína, al punto de solicitarles una disculpa pública.

El grupo artístico, aun reconociendo su derecho a libertad de expresión y a crear una discusión pública a partir del género de la comedia, y consciente del momento histórico que se vive en el País como en el resto del mundo, decidió retirar el contenido de las redes sociales, informó la productora Naíma Rodríguez.

El Concilio Taíno Guatu Ma Cu A Borikén, que dirige Martín Díaz Veguilla señala que la comedia representa una burla a los ancestros y ceremonias taínas, así como a la mujer.

“Este dramita se burla de nuestras consagraciones y ceremonias, como la tatagua, las plumas, los bailes, la adquisición de un nombre ancestral. También se burla de nuestra cultura cuando la actriz Lourdes (Quiñones) supuestamente le entró el espíritu de ´Yukiyu´ y cayó en regla. Ahí se burlan de la primera menstruación, el guacar, de una niña taína, algo que en todas las comunidades indígenas es sagrado y seguramente ellas también pasan cada mes”, expone Díaz Veguilla en una comunicación escrita.

“Necesitamos más contenido de valor y no estereotipos racistas y misóginos gastados, que no aportan nada. La mujer boricua taína no es un objeto sexual ni un objeto de burla. En nuestro yucayeque la mujer tiene valor y es representación la Madre Tierra. Tienen sus propias ceremonias y retiros. Tienen dignidad, espiritualidad y sabiduría. ¡Un gran contraste! No podíamos tolerar esta comedia que al faltarle talento y creatividad recurre a ridiculizar al taíno cómo ignorante y en especial a la mujer taína, boricua que aún viven sus descendientes”, continúa la carta.

Rodríguez indicó que la intención del grupo no fue hacer una parodia a los taínos, sino satirizar la situación colonial de la Isla a partir de la información que se tiene de ese pasado ”que es casi nula”, por lo que en un principio no consideraron retirar el contenido. Pero luego, tras una reunión, cambiaron de opinión.

“Les dije no estábamos de acuerdo en bajarlo, por libertad de expresión y porque para nosotros la comedia sirve para discutir y reflexionar y que estábamos abiertos a que se creara una discusión, una conversación sobre esto. Que nosotros no partimos de una premisa que lo hicimos siendo perfecto, o sea, no porque lo decimos es correcto, sino vamos a hablar sobre esto, en qué no están de acuerdo, qué no funciona, qué se puede arreglar, crear una conversación. Pero ellos contestaron diciendo que no, que lo teníamos que bajar, y nosotros acordamos bajarlo y lo quitamos”, dijo Rodríguez.

“Parte de nuestra reunión interna fue en el sentido de que si ellos no están dispuestos a dialogar y que se cree un foro sobre esto, sobre nuestros ancestros y crear un diálogo honesto, pues si no están dispuestos a eso, no creemos que con los tiempos que estamos viviendo ahora mismo son para crear discordia, así que dijimos vamos a bajarlo. Y no estamos completamente de acuerdo en que hay que eliminar las cosas así y ya, sino que creemos en el diálogo, pero sentíamos que ellos no estaban para dialogar”, continuó la productora.

Rodríguez entiende que no es necesaria la disculpa pública que solicita en Concilio, porque ya se comunicaron por escrito, además de haber eliminado la comedia de las plataformas digitales. “Creo que están pasándose de bully, porque activaron un corillo de gente para insultarnos en las redes, y la carta que les envié fue superrespetuosa y dándole las gracias por el trabajo que hacen defendiendo a su etnia”, expuso Rodríguez.

Sobre un reciente tuit del exintegrante de Teatro Breve, Roy Sánchez-Vahamonde, en el que exhorta al grupo a no fomentar trabajos que alimenten los estereotipos o prejuicios, la productora prefirió no reaccionar.

“Como miembro fundador y exintegrante del grupo de comedia Teatro Breve, rechazo totalmente los sketches racistas, machistas y homofóbicos del ‘colectivo’. Para hacer reír no hay que perpetuar el prejuicio y el odio” -@carpiosefue — Roy Sánchez- Vahamonde (@junkiedelarisa) April 13, 2020

“De verdad que no, porque no lo entendí, no sé de dónde viene. Ahí si que no te sé decir“, respondió.

Teatro Breve, integrado por Lucienne Hernández, Isel Rodríguez, Juan Pablo Díaz, Lourdes Quiñones, Luis Gonzaga, Marisé “Tata” Álvarez y Mikephillippe Oliveros, presentarla a partir de la próxima semana nuevos contenidos, algunos con los personajes que más gustan entre los seguidores. Los “Coworkers”, surgidos durante la cuarentena como parte de la iniciativa “Pasándola en casa” con la marca Hyundai, tendrán pronto una ñapa.