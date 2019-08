ABC anuncia una producción en vivo de “La Sirenita” Por The Associated Press 08/06/2019 |09:56 a.m.

La película animada celebra su 30mo aniversario este año. (AP)

Contará con Queen Latifah como la malvada Ursula y Shaggy como el cangrejo Sebastián.

NUEVA YORK.- Antes de que Disney filme su versión con actores de "The Little Mermaid" (“La Sirenita”), ABC producirá un espectáculo en vivo con la actriz de "Moana" Auli'i Cravalho en el papel de Ariel.

La producción, que se transmitirá el 5 de noviembre, también contará con Queen Latifah como la malvada Ursula y Shaggy como el cangrejo Sebastián. La música será de la cinta animada original así como del musical de Broadway galardonado con el premio Tony. La película animada celebra su 30mo aniversario este año. Disney planea una nueva versión del filme con la actriz Halle Bailey, de la serie "Grown-ish", en el papel de Ariel. Bailey es la mitad del dúo pop Chloe x Halle, que integra con su hermana Chloe.