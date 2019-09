Ada Monzón ya bailó en la sección de cumpleaños de Noticentro al Amacener Por Ana Giselle Torres / Para Primera Hora 09/23/2019 |09:39 a.m.

En el mes más activo de la temporada de huracanes, la meteoróloga Ada Monzón regresó hoy a WAPA TV, la que fuera su primera casa hace más de dos décadas.

La experta en ciencias atmosféricas se incorporó esta mañana al equipo de Noticentro al Amanecer compuesto por Mónika Candelaria, Jorge Gelpí Pagán, Aixa Vázquez, Albert Cruz y Maricarmen Ortiz, con la encomienda de ofrecer los informes del tiempo todos los días de 5:30 a 9:30 de la mañana.

A Monzón, quien comenzó su experiencia en meteorología en WAPA en el 1997, se le vio unirse a las entretenidas dinámicas del grupo de reporteros, entre ellas los bailes de celebración de los cumpleaños presentados por Aixa Vázquez en su sección de “Titi Aixa”.

La primera mujer meteoróloga puertorriqueña tampoco pudo evitar las lágrimas cuando fue sorprendida por sus compañeros con un reportaje sobre su trayectoria profesional que alcanza los 30 años. Su esposo Gilbert Monzón también llegó inesperadamente al estudio para acompañarla.

“Me siento en familia”, dijo.

“Agradezco enormemente la confianza (Rafael) Lenín. Sinceramente cuando me hiciste el acercamiento (de formar parte del equipo de Noticentro al Amanecer), lo pensé mucho (por el tener que madrugar)”, bromeó. “Pero realmente es una oportunidad de vida y sinceramente tengo tanto que ganar, pienso que ustedes me suman a mí enormemente y sobre todo me siento en confianza con cada uno de ustedes con su profesionalimo, cariño, así que ustedes son un gran equipo, ¿cómo no ser parte de esto?”, añadió.

Con la llegada de Monzón y junto a la también meteoróloga Deborah Martorell, el canal refuerza sus informes del tiempo. Martorell, por su parte, continuará destacada en el resto de las ediciones como Noticientro a las 11 , la edición estelar a las 4:00 p.m. y Noticentro América y Noticentro a las 11:00 p.m.

“Esta mañana estamos bien contentos de poderle dar la bienvenida a Ada Monzón que va a estar con ustedes todas las mañanas en Noticentro al Amanecer. Esta mañana, estamos aquí desde temprano, hemos visto este proceso. Eres una gran profesional y sabes lo que tienes que hacer y sabes cómo tienes que informar y ha llegado en un momento muy preciso que estamos ante el aviso de tormenta tropical (de Karen)”, dijo Rafael Lenín López, director de Noticentro.

“Ahora contamos con las meteorólogas más respetadas del país, las certificadas están aquí, solamente las consiguen aquí y las más experimentadas. Aquí ustedes podrán tener toda la infirmación, no tiene que ir a más ningún sitio. Ada, estamos muy orgullosos de contar contigo”, sostuvo Lenín López.

“Esto es un programa de televisión pero también es como una fiesta mañanera”, aseguró.

Sus compañeros, en tanto, previo a acabar la edición, muy a su estilo,le hicieron juramentar al cargo, comprometiéndose nuevamente en llevar la información más actualizada sobre las condiciones del tiempo.

“La gente te quiere, te sigue por tu trayectoria por tu trabajo, pero sé que la gente te va a ver de una manera más distinta, de una manera más cercana, te van a considerar prácticamente familia como nos consideran a nosotros en las mañanas”, dijo Gelpí.

“Es un valor añadido. La vas a pasar bien”, le aseguró, por su parte, Candelario.