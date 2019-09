Pequeña cumplirá su sueño de ir a Disney Por Rosalina Marrero-Rodríguez 09/10/2019 |06:09 p.m.

La pequeña Dionelis Marie anticipa que su primera experiencia en el mundo mágico de Disney será “brutal”.

Ella tiene todas sus ilusiones puestas en ese viaje, especialmente en su encuentro con los personajes de la película “Frozen”. Conocer a “Elsa”, “Anna” y visitar la atracción Toy Story Land, en Hollywood Studios, es parte de un sueño que muy pronto hará realidad.

Su primera pregunta para “Elsa” o “Anna” será: “¿Dónde está ‘Olaf’?”.

La emoción de la niña, de seis años, oriunda de Barceloneta, fue compartida hoy justo en el momento en que la organización Make a Wish le dio la noticia de que su sueño de viajar a Walt Disney World, en Orlando, Florida, será cumplido. Igualmente podrá conocer al comediante Raymond Arrieta, a quien considera uno de sus artistas preferidos.

La sorpresa es una de las 140 que se ha propuesto lograr la entidad sin fines de lucro durante el año fiscal que recién comienza para ellos. Make a Wish tiene una trayectoria de 30 años de servicio en Puerto Rico y dedica sus esfuerzos a realizar los deseos de menores, entre los dos años y medio y 18 años, que padecen de una enfermedad o condición que comprometa su vida.

Dionelis Marie nació con el 50% de su corazón, y según compartió la madre, actualmente se encuentra estable. Previamente se le realizaron múltiples intervenciones quirúrgicas.

Marielis exhortó a otros padres y madres que, como ella, tienen hijos con alguna condición o enfermedad a que “no se den por vencidos”, les hablen de lo que les sucede y vivan día a día, apoyados en su fe.

La menor recibió la noticia como parte de la presentación que hizo la organización de su primer anuncio institucional y en el que se introduce a la animadora Gil Marie López, de Telemundo, como su portavoz.

La presentadora de Día a día compartió igualmente su alegría de ser parte de la labor que realiza Make a Wish y así poder “devolverle a la vida” lo que le brinda a través de su familia y el trabajo, entre otros aspectos de su existencia. “Make a Wish me ha cumplido un sueño a mí de poder servir”.

Bryan Shames, presidente de la Junta de Directores de Make a Wish, informó que durante las pasadas tres décadas han podido cumplir cerca de 2,500 deseos, incluso, posterior al huracán María en el 2017, le cumplieron los sueños a 101 menores.

Parte del proceso es brindarles, tanto a los niños y niñas como a sus familiares, aires de esperanza, fortaleza y alegría, expuso la presidenta y CEO de la entidad, Bohemarie Barnés.