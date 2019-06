Tommy Torres cuenta anécdota en la caminata de Raymond que lo conmovió Por Primerahora.com 06/02/2019 |05:10 p.m.

“Los buenos somos más”.

Esas fueron las palabras del cantante Tommy Torres tras contar una anécdota que vivió ayer al participar de la caminata Da Vida junto a Raymond Arrieta.

“Par de horas dentro de la caminata fui a buscar mi celular en el bolsillo y me di cuenta que no estaba. Llevábamos caminando horas y lo acepté de inmediato, no había nada que hacer. Imaginé mi celular pisoteado y pateado por 50,000 pies, eventualmente, roto en alguna esquina, para ser encontrado por algún gato callejero, que procedería a seguir gatas bonitas en Instagram”, comenzó su relato que publicó en sus redes sociales.

En el cuarto día de la undécima edición del evento, los participantes salieron del Estadio Roberto Clemente Walker, en Carolina, hasta la Plaza del Bicentenario, en Trujillo Alto.

“15 o 20 minutos más tarde, escuché voces desde lejos, haciéndose eco desde muy atrás, acercándose poco a poco, hasta que logré entender lo que decían: ‘¿Alguien perdió un celular? ¿Alguien perdió un celular?’”, prosiguió su relato.

El cantautor se mostró incrédulo ante lo sucedido.

“Las probabilidades de que alguien lo viera eran pocas, pero las posibilidades de que me lo devolvieran un celular último modelo, para mí eran imposibles”, dijo.

“Buena lección que me dieron. Gracias @raymondarrietaoficial, por hacer que estos actos heroicos parezcan fáciles. Gracias a quien sea que encontró mi celular, no por el celular, sino por recordarme que los buenos, somos más”, reflexionó.

Los interesados en donar pueden hacerlo a través del Banco Santander con el número de cuenta 3004870858, mediante ATH Móvil bajo LIGACANCERPR, accediendo a la página web ligacancerpr.org, o llamando al (787) 641-2226. El número de teléfono estará disponible hasta el 7 de junio.