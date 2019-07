Conquista con sabores peruanos Por Glenn Santana / Primera Hora 07/30/2019 |11:45 p.m.

La cocina nikkei, una exquisita combinación de la comida peruana y japonesa, se suma a la oferta gastronómica de Santurce con la recién apertura del restaurante Sur: Barra Nikkei.

Un arroz con pato, un lomo saltado, ceviche de ají amarillo, o el tiradito nikkei son algunos de los platos que los comensales podrán degustar en este nuevo local, ubicado en la calle Del Parque. El ingrediente estrella que no faltará en muchas de las propuestas es el ají amarillo, común en la cocina peruana.

“Son platos muy movidos en el Perú, pero aquí los hicimos con un twist bastante particular que los hace muy especial”, comentó Angélica Marrero, quien junto al chef Rafael Ubior convirtió su sueño en realidad con la apertura de Sur. (Suministrada)

La pareja, que durante cuatro años mantuvo el food truck High Kitchen, al lado de la Escuela Libre de Música, en Hato Rey, vivió seis meses en Perú antes de comenzar a delinear lo que sería su nueva aventura.

“Estábamos bien seguros de que queríamos abrir un restaurante. El food truck había sido el first step para poder llegar al restaurante, que siempre había sido el sueño más grande del chef”, señaló Marrero.

“Nunca teníamos la intención de cocinar peruano, teníamos otros conceptos que estábamos elaborando mientras estuvimos en Perú, pero cuando llegamos aquí, nos dimos cuenta de que había un nicho que podíamos conquistar, en este caso la comida nikkei que no está representada en Puerto Rico aún. Sí tenemos algunos restaurantes que hacen fusiones latinas con asiática, más no es nikkei particular. Así que dijimos: ‘ese es un buen espacio donde podemos estar y decidimos lanzarnos’”, explicó.

Sobre su estadía en Perú, Marrero compartió que llegaron gracias a la oportunidad que se le presentó al chef Rafael, quien trabajó en el restaurante Astrid y Gastón, del chef Gastón Acurio, reconocido como el embajador de la cocina peruana.

De la riqueza arqueológica y culinaria del país suramericano, incorporaron a Sur varias costumbres y detalles. “Vinimos de Perú bien inspirados en ver estas áreas donde la gente caminaba y frecuentaba mucho sus espacios y los gozaba y los hacía como parte de ellos. Vinimos bien enamorados de esa idea y Santurce está hecho para eso”, destacó la emprendedora joven.

Es por ello que los dueños contemplan crear “una casa donde haya muchas cosas pasando a la misma vez”. Justo al lado de Sur está el pop-up bar High Kitchen, con tragos y platos traídos de lo que fue el food truck. Mientras, en la parte posterior tienen un salón que quieren convertirlo en un espacio abierto a la comunidad para exhibiciones de arte o clases de arte que se quieran dar los sábados para niños del área de Santurce.

“Queremos crear este lugar que sea interactivo y para todo el mundo”, subrayó Marrero. En el futuro, esperan utilizar otro salón disponible para incorporar un colmado con productos locales. (Suministrada)

En cuanto a la ambientación, la también diseñadora de interiores manifestó que “Perú está rodeado de árboles y eso queríamos traer al espacio”. El acogedor comedor, con cabida para 40 personas, además de plantas también posee sus toques modernos, incluidos pinturas y murales hechos por la artista puertorriqueña Lorna Hernández Rosado.

No podía faltar el pisco

De las bebidas, el pisco, el licor "bandera" en Perú, tenía que decir presente. “Tenemos una variedad de entre 8 a 10 cocteles que se han preparado siguiendo la línea del nikkei, mezclando ingredientes peruanos y japoneses. De los pisco, tenemos el quebranta y el acholado. También estamos utilizando algunos licores japoneses, como el sake y whiskey japonés”, señaló Marrero.

El menú incluye platos vegetarianos, como el ceviche de setas, y el salteado de quinoa.

El local emplea a unas nueve personas.

Sur: Barra Nikkei está localizado en el 411 de la calle Del Parque, en Santurce, y está abierto los martes, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.; de miércoles a viernes desde mediodía a 10:00 p.m.; y sábados de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.