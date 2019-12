¿Te comerías un pastel sin carne? Por Samuel Mujica de León 12/12/2019 |11:45 p.m.

¿Pasteles sin carne? Si alguien te los ofrece seguramente pensarás que son “ciegos”. Pero los “Impossible Pasteles” son otra cosa.

Se trata del manjar sin el que no hay Navidad en Puerto Rico, pero con un giro vegano que elimina la proteína animal y la sustituye por una “carne” creada a base de vegetales. El resultado es espectacular.

“El pastel es una receta de una señora que se llama doña Toñita, de Comerío. Ella nos cedió su receta, que ha estado en su familia por generaciones, y la carne la guiso yo. Es una carne que ya viene preparada y yo le pongo el piquete criollo, con cebolla, pimiento, ajo... el sofrito criollo. Entonces ahí montamos el pastel. Ella nos suple la masa, nosotros hacemos el guiso y preparamos el pastel”, explicó el José Bonilla, chef del restaurante El Punto Vegano, considerado uno de los “Top 5 Vegan Restaurants In Puerto Rico”, según la publicación Big Seven Travel. ¡Pasteles veganos! Funky Joe los pone a prueba El locutor promueve los productos Impossible Pasteles, del restaurante Punto Vegano, en Cataño.

“Soy vegano desde abril. Entonces cuando empecé me di cuenta que realmente no hay opciones para una persona que sale de comer carne, con comida que no sea aburrida. Pero chef Bonilla es un mago de la cocina vegana y nos involucramos para satisfacer ese nicho”, indicó el locutor José Vallenilla “Funky Joe”, quien junto a su hijo John Paul Vallenilla desarrollan el proyecto junto a Bonilla.

La pasión que han desarrollado por ofrecer opciones a los comensales los llevó a crear también Vegandillas, en Eco Sport Park (al final de la Ave. Domenech en Hato Rey): empanadillas libre de todo trazo de proteína animal,

Los pasteles están disponibles para su consumo en El Punto Vegano (calle Wilson, esq. El Tren en Cataño) o para la compra a través de la aplicación o el sitio pideuva.com. Los interesados hacen su pedido por docena y el producto les estará llegando en un periodo de 48 horas. Hasta el momento, según explica John Paul, solo están disponibles para entrega en el área metropolitana.