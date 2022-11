El amor por la cocina lo descubrió cuando comenzó a trabajar como lavaplatos. Dedicarse a la gastronomía no era un interés que pasaba por su mente.

Mientras crecía, aun fascinado por la sazón de su mamá y su abuela, todavía la chispa por preparar platos no asomaba entre sus intereses.

“Para nada”, respondió enfático Christopher Santiago Figueroa, conocido como Chef Colo. “Yo iba a ser mecánico de aviación, policía, abogado, y terminé siendo cocinero por puro error”, respondió el también talento de Noticentro al amanecer (WapaTV) desde octubre de 2019, quien cuenta con su segmento de cocina los lunes, miércoles y viernes.

“Comer era mi superpoder”, rememoró con humor. “Mi mamá no me dejaba entrar a la cocina, ni mis abuelas tampoco”, compartió sobre aquellos días, porque “la cocina no era para los nenes en aquella época”.

La dificultad económica lo encaminó a la experiencia laboral que lo conectaría con su vocación. “En cuarto año mi mamá no tiene dinero para la ropa del traje del prom”, rememoró. “A mí me gusta la cocina después de que consigo un trabajo de lavaplatos a los 17 años”, dijo. El amor nació “justamente desde que cogí el primer sartén, fue instantáneo”.

Eventualmente, se enteró de que la pasión por la gastronomía corre por las venas. “Me vine a enterar de que tenía como cuatro tíos que eran chef. Tenía mis dos tías que también eran chef. Mi abuela en algún momento fue dueña de un restaurante”.

Uno de los aspectos que reitera Santiago Figueroa, quien debe su apodo al color rojizo de su cabello, es el hecho de que ser experto en el arte culinario no implica que no se cometen errores.

“El primer plato que yo creo se lo doy a probar a mi mamá”, recordó sobre el momento en que quiso sorprenderla. “Para ese tiempo no era tan experto y no identifiqué que los camarones que había comprado estaban dañados, así que enfermé a mi mami por una semana, gracias al primer plato que creé. Por poco me muero”, lamentó, y manifestó que “yo soy así, no te voy a decir solo lo bonito”.

La práctica, sin duda, es clave para perfeccionarse y lograr la sazón correcta. “Esto es mucho tratar y error, hasta que llegues al nivel que tú quieres. Yo me he equivocado un montón de veces y todavía yo me sigo equivocando, pero son más las recompensas que los errores”, afirmó el chef, quien cuenta con más de 15 años de experiencia.

Si bien ama la cocina puertorriqueña, observa que todavía le falta por desarrollarse y consolidarse a nivel internacional.

“Hasta hace uno o dos años mi gastronomía favorita era cualquiera menos la puertorriqueña”, sostuvo Santiago Figueroa, criado en el residencial Luis Llorens Torres, en San Juan. “Es joven, por así decirlo, comparada con Perú, con México, España. Poco a poco uno va cogiendo experiencia y uno va madurando, tanto en carácter personal como profesional, y se da cuenta de que nosotros tenemos mucho que ofrecer”.

En este sentido, compartió el anhelo de que, como ocurre con otras culturas, la gastronomía puertorriqueña también sea catalogada como patrimonio cultural de la humanidad, como es el caso de la de México. “Es algo que a mí me encantaría que Puerto Rico llegara en cierto periodo de tiempo. Yo sé que todavía falta”.

Crear le apasiona, razón por la que suele fusionar elementos de recetas internacionales con las que prepara inspirado en su tierra natal. Canapés con morcilla, risotto criollo, gnocchi de malanga, bizcocho de pomarrosa. La lista es larga. “Yo hago de todo, absolutamente de todo”, dijo el amante de las frituras y los postres, entre otras delicias culinarias. “Me encanta incluir técnicas en postres puertorriqueños, cogiendo cositas de los franceses, de los españoles, de Latinoamérica, y lo combinó con las cositas de acá”.

A nivel empresarial, tiene muy claro que no le interesa ser dueño de un restaurante. “Tengo muchísimas amistades que han cerrado entre (el huracán) María, pandemia, terremoto… y yo no estoy dispuesto a tener en mi mente que tengo que despedir empleados porque no hay dinero para pagar”, confesó el chef, quien resaltó que uno de los aspectos que disfruta de la dinámica de su trabajo en la televisión es “la oportunidad de poder conectar con la gente”.

Santiago Figueroa también se desempeña “creándoles recetas a compañías” privadas, así como en consultoría, labores que lo mantienen con una agenda llena.

Algunas de sus recetas

Pavo con especias ( Suministrada )

Pavo con especias

(Con técnica salmuera, solución salina que ayuda a romper las fibras de las proteínas y también aporta más jugosidad)

Ingredientes

1 pavo

2 qt. agua

⅓ taza sal

⅓ taza azúcar (morena)

¼ taza pimienta negra (molida)

Para sazonar (después de la salmuera):

3 cucharadas ajo en polvo

2 cucharadas pimentón

2 cucharada pimienta negra

2 cucharada clavo

2 cucharada mostaza en polvo

2 cucharada allspice

Procedimiento

1. Vierte el agua, la sal, la pimienta negra y la azúcar. Calienta hasta que el azúcar y la sal se disuelvan.

2. Deja enfriar a temperatura ambiente. Una vez la salmuera esté a temperatura ambiente, abre el pavo y colócalo en un recipiente. Vierte la salmuera encima del pavo y procura que esté completamente cubierto por la misma.

3. Deja el pavo sumergido en la salmuera y dentro de la nevera por 24 horas.

4. Después de las 24 horas en la salmuera, saca el pavo de la nevera y de la salmuera, y ponlo en una bandeja.

5. Mezcla las especias y dale una sobaíta al pavo con el resto de los ingredientes.

6. Precalienta el horno a 355F.

7. Cocina el pavo por 1 hora y 40 minutos. En este momento, verifica que la temperatura interna esté a unos 155F. Si no está a 155F, continúa horneando hasta que llegue a esta temperatura. (Importante, para verificar la temperatura del pavo debe ser por el muslo y la cadera.)

8. Deja reposar el pavo una vez salga del horno, por alrededor de 10 minutos.

9. Procede a cortar y ¡disfruta!

Ensalada de viandas ( Suministrada )

Ensalada de viandas

Ingredientes

2 tazas de viandas cocidas (malanga, yautia o batata)

1½ taza mayonesa

½ taza mostaza (la de hot dog)

½ taza miel 1 oz. de cebolla lila (picada bien pequeña)

1 oz. de pimiento rojo (picado bien pequeño)

1 oz. de pimiento verde (picado bien pequeño)

2 oz. de manzana sin piel (picado bien pequeño)

1 a 2 huevos hervidos

Sal a gusto

Pimienta negra a gusto

Cilantro (para decorar)

Procedimiento

1. Coloca todos los ingredientes en un envase y mezcla bien.

2. Sazona con sal y pimienta. Sirve frío.disuelvan.

Tartar de Atún

Ingredientes

Atún

Cebolla Lila

Jengibre

Aceite de Oliva

Sal

Pimienta Negra

Salsa Ponzu o teriyaki

Cebollín

Aguacate

Malanga

Aceite de freír

Procedimiento

1. Sazona el atún con un poco de sal, pimienta negra y aceite de oliva.

2. Luego añade a gusto la cebolla lila y el jengibre. Mezcla bien.

3. Corta el aguacate en cubos y con la ayuda de un cortador de galletas coloca el aguacate dentro del cortador de galleta y en mismo centro de un plato hondo.

4. Pon el atún encima de del aguacate y presiona un poco.

5. Retira con mucho cuidado el cortador de galleta. Agrega la cantidad de salsa Ponzu que desee y decore con cebollín o cilantro.

6. Disfruta de esta preparación acompañado de unos chips de viandas.

Tarta de queso estilo vasco

Ingredientes

2 ½ paquetes queso crema

1 taza leche entera

½ taza queso ricota

5 huevos

½ taza queso parmesano (o queso de cabra, manchego...)

1 taza azúcar o endulzante

2 cucharadas harina todo uso

Procedimiento

1. Mide todos los ingredientes y déjalos fuera de la nevera hasta que estén a temperatura ambiente.

2. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y tritura hasta tener una mezcla homogénea.

3. Ten a la mano el molde donde se va a preparar la tarta de queso y papel de hornear. Precalienta el horno a 380F.

4. Estruja el papel de hornear con las dos manos, luego coloca el mismo en el molde y pega bien a las paredes. Rocía un poco con aceite en aerosol.

5. Vierte la mezcla en el envase y lleva al horno. Cocine por 35 minutos. Luego, prende la aplicación de “broil” y cocina la parte de arriba hasta que quede bien doradito o casi quemado.

6. Deja reposar a temperatura ambiente y luego lo puedes poner en la nevera.

7. Disfruta de este postre monumental con una copita de vino.

Canasta de Granola de Avena

Ingredientes

1 ½ taza avena

¼ taza aceite de coco

¼ taza miel o maple syrup

Procedimiento

1. Precalienta el horno a 350F.

2. Mezcla en un recipiente la avena, el aceite de coco y la miel.

3. Engrasa los moldes donde vayas a hacer las canastas y vierte la mezcla de la avena.

4. Presiona hasta tener una superficie y paredes estables.

5. Cocina por alrededor de 10 a 15 minutos.

6. Presiona el fondo de la canasta con una cuchara para nivelar.

7. Deja enfriar. Puedes rellenar con frutas, yogurt, o en este caso, con tembleque.

Tembleque

Ingredientes

2 latas leche de coco

1 lata crema de coco

½ taza maicena

¾ taza agua

2 cucharaditas jengibre (en polvo)

2 ramitas canela

1 limón (solo la ralladura)

Sal (a gusto)

Canela en polvo (para decoración)

Procedimiento:

1. Calienta la leche y la crema de coco con el jengibre, canela y ralladura de limón. Deja infusionar por tres minutos a temperatura mediana.

2. Mezcla la maicena con el agua y haga un “slurry”. Esto es para impedir grumos.

3. Agrega el “slurry” a la base de coco y cocina a temperatura mediana alta hasta que espese.

4. Coloca la mezcla en el molde de tu preferencia y deja reposar por unas horas.

5. Decora con canela en polvo.