La reconocida chef e influencer Noelian Ortiz anunció la apertura de nuevos y emocionantes talleres en su academia, Runway Center, ahora ubicada en la avenida César González en Hato Rey. La oferta educativa incluye clases de cocina, costura, baile, el innovador programa Zumba Kids, así como modelaje, proyección para televisión y maquillaje, todos diseñados para niños y jóvenes de todas las edades.

Ortiz, quien ganó popularidad por su participación en MasterChef Latino y su segmento de cocina en el programa Día a Día de Telemundo, se expresó entusiasmada por esta nueva etapa del Runway Center.

“Estamos emocionados de poder expandir nuestra oferta y brindar más oportunidades para que nuestros estudiantes crezcan y se desarrollen en sus áreas de interés. Aprovechamos que nos mudamos a una nueva ubicación más céntrica para renovarnos y ofrecer una gama de talleres y clases diseñadas para fomentar el talento y la creatividad en niños, jóvenes y adultos”, contó.

Un espacio renovado y accesible

La nueva sede del Runway Center en Hato Rey ha sido seleccionada estratégicamente por su accesibilidad para estudiantes de toda la isla.

“Estamos justo al lado de Telemundo y Plaza Las Américas, en un lugar estratégico que permite que estudiantes de diferentes partes de la isla, como Ponce y Mayagüez, puedan acceder fácilmente a nuestras instalaciones”, explicó Ortiz.

Las renovadas instalaciones cuentan con nuevas mejoras, como espacios especialmente diseñados para los talleres de cocina y costura, y programas innovadores como el Zumba Kids, una clase de zumba adaptada para niños, que busca no solo mejorar su salud física sino también aumentar su autoestima y confianza.

Fomentando la creatividad y la disciplina

La chef Noelian Ortiz explicó que la inspiración para expandir la oferta de talleres vino de la necesidad de ofrecer una educación más amplia y completa para los niños. Según explicó, Puerto Rico tiene mucho talento en distintas áreas, y por eso tiene como objetivo darles a los estudiantes las herramientas para explorar todos sus intereses.

“Nos hemos dado cuenta de que a los niños les gusta mucho más que solo el modelaje o el baile. Por eso hemos añadido talleres de cocina y costura. Queremos que los niños tengan habilidades que les sirvan a lo largo de su vida, y no hay nada mejor que aprender a cocinar no solo cosas simples, sino platos más elaborados como sushi, paella o salsas”, manifestó.

Más allá de enseñar habilidades técnicas, Ortiz subrayó la importancia de inculcar valores como la disciplina en todos sus talleres.

“La disciplina no es algo militar, es una herramienta que ayuda en la vida profesional y personal. Nos enfocamos en que los niños adquieran disciplina a través de la cocina, el modelaje y el resto de los talleres. Esto les servirá cuando sean adultos,” comentó Ortiz.

Además, los estudiantes aprenderán a amarse y valorarse a sí mismos, especialmente a través de los talleres de modelaje, proyección para televisión y maquillaje, que están diseñados para fortalecer la confianza y la autoestima de los niños y jóvenes.

“Queremos que los niños se miren al espejo y digan ‘soy bonita’ o ‘soy bonito’. Muchos de nuestros estudiantes llegan con problemas de autoestima, pero después de pasar por nuestros talleres, se sienten transformados y agradecidos.”

La influencia de MasterChef Latino

La participación de Noelian Ortiz en MasterChef Latino también ha impactado su enfoque educativo en los talleres de cocina.

“MasterChef me enseñó que no hay límites para la creatividad. En nuestros talleres, los niños tienen un examen final donde deben preparar un plato sorpresa frente a un jurado, algo similar a lo que experimenté en el programa. Esto los reta a ser creativos y a superar sus propios límites.”

Responsabilidad social y crecimiento personal

Una de las prioridades de Ortiz es inculcar en los estudiantes la importancia de ayudar a los demás. A través de una asignación de trabajo social, los estudiantes deben completar una labor comunitaria antes de finalizar sus talleres.

“Si no enseñamos a los niños a ser conscientes de los demás y de la importancia de ayudar, no estamos haciendo las cosas bien. Queremos que nuestros estudiantes se desarrollen como personas completas, no solo como talentos.”

Con una historia de más de una década, primero en Utuado y luego en Laguna Gardens, Carolina, el Runway Center de Noelian Ortiz sigue comprometido con el desarrollo integral de niños y jóvenes puertorriqueños. Este nuevo capítulo, con una oferta educativa renovada y centrada en fomentar tanto el talento como la responsabilidad social, promete impactar aún más vidas.

Para más información sobre los talleres, los interesados pueden contactarse al correo runwaycenterartsinstitute@gmail.com o al teléfono 787-717-2229.