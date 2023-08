La pasión como inspiración para el emprendimiento es lo que llevó a José Ramón Torres Laboy al desarrollo de su repostería virtual “Cupcake Land”, empresa que vincula la educación, la conservación ecológica y la mezcla de sabores a otro nivel.

“En 1986, en la escuela superior Ana Roque de Duprey (de Humacao), la maestra Sonia Alicea me instruyó en repostería y cocina internacional. A través de los años hacía postres para actividades familiares. No hacía comercio con ello. Lo hacía por satisfacción y para ver si mi producto estaba bien hecho”, explicó sobre sus orígenes en la repostería artesanal.

“Heredé el sabor en los postres por mi madre Gladys Violeta Laboy Moctezuma”, enfatizó.

Exmaestro, supervisor y gerente de Head Start por 26 años, en el municipio de su natal Humacao y quien lleva 14 años residiendo en San Lorenzo, Torres Laboy, tuvo que superar la pérdida de empleo en varias ocasiones ante lo cual se vio en la obligación de plantearse seriamente cuál sería su desarrollo profesional y personal en el inmediato y futuro ante la necesidad económica de ser padre de tres.

“2018 entro como Operador 1 en una compañía de desarrollo de tecnología médica en Humacao por 2 años y cuatro meses cuando, por asuntos de presupuesto, cesan a todos los empleados temporeros y nuevamente quedo sin trabajo y entonces me plateé: ‘¿Y ahora?’ Ni maestro, ni supervisor, ni gerente, ni operador. Entonces me dije: ‘¿qué me gusta?’ y rápido me vino a la mente, repostería y ahí es que comienzo esta nueva faceta por la pasión por los postres”, comentó.

Convencido que esa sería su nueva oportunidad profesional, en 2021, estudió panadería y repostería comercial en Intertec del Recinto Metro, donde logró el título de “Pastry Chef” y panadería comercial. Luego obtuvo un certificado de gerente de seguridad de alimentos, con el cual está capacitado para comercializar sus productos.

“En el 2022, obtengo el certificado de repostería, del Curso de Acción Social a través del municipio de San Lorenzo y sigo buscando mucha información para crecer y continuar desarrollando mi microempresa ‘Cupcake Land’, que es una repostería virtual y la que sirve para diversas funciones”, expresó Torres Laboy.

En la evolución de sus ofertas, el educador por excelencia y repostero por vocación dijo que, “estoy involucrado en el desarrollo de talleres para jóvenes en las escuelas, donde en una hora se les ofrece el curso para la creación de los cupcakes y cómo desenvolverse en los negocios. Estos talleres educativos contienen matemáticas, química, ciencias y otras disciplinas que involucran el desarrollo del motor fino y la transición hacia la vida adulta e independiente”.

Con su lema “Creatividad y sabor en cada detalle”, Torres Laboy ha perfeccionado su invención de mantecados a base de vino lo que según asegura, “nunca he visto que a alguien se la haya ocurrido hacer”.

Al proseguir estudios para la creación de sus particulares postres, Torres Laboy tuvo la idea de expandir sus ofertas a otros mercados, ello sin alterar su receta con el uso de productos de alta calidad.

“¿Qué yo puedo hacer diferente que impacte al cliente adulto? Entonces comencé a estudiar los diferentes vinos y hacer un maridaje para crear mantecados de vinos. Tuve que estudiar para conocer qué fruta va con tal o cual vino y, para bajar el volumen de alcohol y hacer una salsa, fue otro experimento porque debía conseguir el sabor del vino y que, al colocarlo en el refrigerador, se congele”, detalló.

Orgulloso de su innovación, el repostero indicó que, “ya tengo 9 sabores únicos de este postre que, aunque tenga vino como base, no posee alcohol ya que en el proceso se evapora. En el curso de panadería y repostería, había uno en particular para hacer mantecados. Entonces comencé a obtener una variedad de sabores. Hice 22 sabores de una ‘base’ y no me quedé en eso porque mis productos son hechos con frutas y vegetales completamente naturales, sin preservativos o aditivos artificiales”, especificó.

En la parte posterior de su hogar, Torres Laboy siembra guayaba, guanábana, mangó, jengibre, limón, jobo, guineo, fresa, limón, piñas en miniatura y calabaza, las que utiliza en la mayoría de sus productos que van desde bizcochos, besitos de coco, brazo gitano, mantecados artesanales, polvorones, cheesecake, flan, cupcakes y almendras caramelizadas.

“Ofrecemos servicio para actividades y eventos como, pero no limitándose a: bodas, bautizos, cumpleaños, ‘gender reveal’, Navidad, San Valentín, Día de las Madres, Día de los Padres... En caso de los bizcochos de bodas, esos los monto yo en la actividad, por la dificultad que ello conlleva. A través de mi página de Facebook y, ya mismo en Instagram, los clientes hacen sus pedidos a la vez que hago mis promociones. Ellos pueden también hacer sus peticiones por WhatsApp y Messenger”, explicó.

Como parte de su proceso evolutivo, el empresario creó su ‘cabezudo Míster Cupcake’; personaje artesanal el cual asiste en sus talleres y promociones con el fin de promover la marca. Para información adicional y pedidos puede comunicarse al 787 607-9968 o al correo electrónico jtorreslaboy@yahoo.com.