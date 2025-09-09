Sencillo de ingredientes, pero de sabor sorprendente.

Esa podría ser la definición del mofongo, el plato nacido en Puerto Rico con influencias africanas, taínas y españolas que en los últimos años se ganó un lugar en los restaurantes frecuentados por los latinos en Estados Unidos.

Elaborado con plátanos verdes fritos, ajo y chicharrón, esta receta borra las fronteras y conquista paladares en territorio estadounidense.

Su origen

El mofongo no solo es comida, también es historia. Sus raíces se remontan al encuentro de varias culturas en Puerto Rico.

Según explica Smithsonian Magazine, a principios del siglo XVI, cuando los conquistadores españoles llegaron a esa isla caribeña, sometieron a los taínos, el pueblo indígena de Puerto Rico, y los obligaron a trabajar en sus plantaciones y minas de oro.

PUBLICIDAD

Con la colonización, los españoles llevaron también a la isla a esclavos originarios de África Occidental. Junto a ellos llegó el fufú, una comida elaborada a partir de plátano, yuca o ñame, hervidos y luego machacados en un mortero. Ese fue el punto de partida del mofongo.

El aporte español también se hizo sentir.

El sofrito —mezcla de cebollas, pimientos y hierbas cocidas— se incorporó a las recetas locales. El resultado fue un plato mestizo que reflejó la fusión de sabores africanos, indígenas y europeos.

El mofongo combina plátanos verdes fritos, ajo, chicharrón de cerdo y cilantro. Machacados en un mortero, los sabores se mezclan hasta lograr una textura compacta y crujiente. Aunque se considera un plato popular y accesible, puede presentarse con gran creatividad, acompañado por carnes o mariscos.

“Los tres ingredientes principales del mofongo (plátanos, chicharrones de cerdo y ajo) parecen sencillos por sí solos, pero cuando se fríen y se trituran juntos, se combinan para brindar un sabor completamente inesperado”, describió la revista Delish.

Por su contundencia, no se consume con la misma frecuencia que las habichuelas (frijoles) con arroz, pero -según esta publicación- es considerado “el plato no oficial” de Puerto Rico.

Símbolo del mestizaje cultural

Más allá del sabor, el mofongo representa identidad. En cada preparación conviven siglos de historia y herencias cruzadas que transformaron a Puerto Rico en un espacio de mestizaje culinario.

Su llegada a Estados Unidos, para la web Nuestro Stories , refuerza su rico legado cultural. Hoy el mofongo cruzó fronteras y este plato se disfruta tanto en un restaurante del Viejo San Juan como en un local de Los Ángeles o de otras ciudades de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Su expansión no se limita al Caribe y a EE.UU., también aparece en cartas de restaurantes en otras regiones, impulsado por la migración y el interés creciente en la gastronomía latina.

¿Cómo prepararlo?

El chef puertorriqueño Raúl Correa, copropietario de BACOA Finca + Fogón en el municipio de Juncos, consideró que “el mofongo es un plato que representa muchas cosas de Puerto Rico, quiénes somos y de dónde venimos”. Y compartió con Smithsonian Magazine su receta.

El chef Raúl Correa es el copropietario de exitosos restaurantes como Bacoa y Tía Dora. (Marcos Caballero) ( ELNUEVODIA.COM )

Estos son los pasos esenciales:

Pelar los plátanos verdes y remojarlos para mantener el color.

Freírlos hasta que la superficie quede crujiente.

Machacarlos aún calientes.

Añadir ajo, chicharrón y condimentos al gusto.

No triturar del todo: la clave es conservar la textura crujiente.

Con esa base, cada cocinero puede personalizar la receta con carne, pollo, camarones o vegetales. La versatilidad es parte del atractivo del plato.