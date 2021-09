Es un tributo al mofongo.

El sabor peculiar de uno de los platos favoritos de la gastronomía puertorriqueña tendrá su día nacional a partir del próximo 24 de septiembre, luego de que la organización National Day Archives aprobara la petición sometida por el chef José Mendín, socio del restaurante La Placita (Miami, Florida) junto al actor Julián Gil.

El presentador expresó la ilusión por la noticia. “El mofongo es el plato más solicitado (en el restaurante), y por mucho”, mencionó Julián Gil. “Así como las costillitas tienen su día, el taco mexicano tiene su día, la salchicha alemana, pues nosotros los boricuas vamos a tener el Día Nacional del Mofongo”, reveló el artista, quien aclaró que la fecha escogida fue al azar.

PUBLICIDAD

“La iniciativa viene de parte de José”, continuó sobre la propuesta. “Siempre he dicho que La Placita es un rinconcito boricua en Miami. Aparte de que se come rico, la intención es poder preservar nuestra cultura y las costumbres. José hace un tiempo me dice, ‘la gente viene tanto y le encanta tanto nuestro mofongo, que me voy a poner la tarea de conseguir nosotros poder institucionalizar y crear el Día Nacional del Mofongo’”, añadió el también empresario, quien reveló que su favorito es el trifongo, preparado a base de plátano verde, maduro y yuca. Además, resaltó que el menú del lugar cuenta con al menos ocho variedades de este plato.

Por su parte, el chef natural de San Juan, radicado en Miami desde sus 19 años, reveló que la idea no solo tiene la intención de contar con un día para resaltar el sabor de este plato en la mesa de muchos, sino también para despertar el interés de aquellos que no lo conocen.

“Queremos este día para poner al mofongo en un pedestal y demostrar a todos ese plato puertorriqueño que no solo ha conquistado a los isleños, sino también a otros de diferente países. Queremos que la gente que no lo ha consumido, lo pruebe por primera vez”, expuso el experto en gastronomía, quien confesó que desde muy temprano en su crianza se enamoró de este manjar criollo a base de plátanos fritos y chicharrón de cerdo.

Además de un ambiente festivo en el local de La Placita para ese día, el chef tiene previsto invitar a colegas de otros restaurantes a unirse a la celebración, independientemente de la especialidad de su gastronomía. A su vez, ambos socios ilusionan que con el paso de los años para esa fecha el plato puertorriqueño cobre notoriedad a nivel mundial.

PUBLICIDAD

Seguirá luchando

En enero de este año el actor fue notificado sobre el revés de remover el mural de la bandera de Puerto Rico del restaurante, a pesar de que el año pasado se resolvió que podía permanecer. Tras la nueva decisión, el artista fue vocal sobre su intención de seguir batallando para mantenerla a la vista de todos.

“Lamentablemente, (el pleito legal) sigue vivo”, dijo el artista. El local se estableció en 2018. “Después de nosotros haber ganado, se ganó el dictamen no solamente del juez, sino también de los comisionados, que todos lo apoyaron, vino una reversa en enero y otra vez se vuelve a abrir el caso”, repasó.

“Como siempre lo hemos dicho, vamos a defender esto hasta el último día. Está en manos de los abogados. Lamentablemente se sigue perdiendo tiempo, se sigue perdiendo dinero, y de alguna manera se sigue faltando el respeto a nuestra bandera, a nuestra cultura y a nuestros derechos de libertad. Voy a luchar hasta el último día”.