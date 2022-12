Orlando No en vano se dice que la Florida central es el municipio número 79 de Puerto Rico, pues en cada rincón de esta porción del estado hay espacios que fácilmente te transportan a la isla por su autenticidad boricua.

Ese es el caso de El Cilantrillo Restaurant, donde la comida tradicional puertorriqueña atrae a los miles de boricuas que decidieron emigrar en busca de un mejor porvenir, al igual que a otros hispanos y estadounidenses, quienes quedan enamorados de la gastronomía caribeña.

Ubicado en Kissimee y Orlando, este restaurante es el punto de encuentro predilecto para muchos clientes que buscan un típico plato de arroz con habichuelas, tostones, mofongo y hasta morcillas.

“Aquí puedes conseguir toda la comida puertorriqueña”, destacó Dianne Turull, quien junto a su esposo, Hiram Turull, se lanzó al mundo de los restaurantes en 2017. Para ese entonces era ama de casa e Hiram estaba ligado a la banca, por lo que decidieron emprender su propio negocio, tras llegar a Florida a inicios de los 2000. El primer establecimiento abrió en Kissimee y, según la pareja, el éxito fue rotundo.

“No sabíamos que había tanta necesidad de comida típica puertorriqueña. Había muchos restaurantes donde ofrecían fusiones variadas de comida hispana, pero de comida auténtica hispana y puertorriqueña, el Cilantrillo Restaurant fue el primero”, detalló Dianne, de 41 años, y oriunda de Quebradillas.

Entre los platos que hicieron popular al restaurante, está “El Afrentao”, una bandeja que incluye chuleta kan kan, chicharrones de pollo, masitas de cerdo, chillo frito, ensalada de pulpo, carrucho y camarones, arroz con cilantro, tostones, ensalada y mofongo.

Los propietarios aseguran que el éxito de los restaurantes está ligado a la experiencia que viven los clientes, así como al trato de sus sobre 200 empleados. ( Carlos Giusti/Staff )

“Al principio, la gente esperaba dos o tres horas para sentarse en una mesa, ya que nuestras instalaciones eran muy pequeñas”, relató Dianne sobre los comienzos.

Como el flujo de clientes continuó aumentando, los Turull decidieron abrir un segundo local en la popular avenida Semoran Boulevard, en Orlando. La apertura se produjo un mes antes del inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020, por lo que, posteriormente, tuvieron que pausar sus operaciones.

“Fue sumanente difícil, pero sobrevivimos”, apuntó Hiram, de 52 años, al resaltar que la misma crisis los impulsó abrir en 2021 un tercer establecimiento aledaño al centro comercial Florida Mall. El empresario, quien llegó a ocupar puestos de envergadura en el Banco Popular de Puerto Rico, precisó que cada apertura conllevó una inyección de capital de sobre $300,000.

“Mi ‘background’ de banquero me ayudó a no cometer los errores que yo vi en mis sobre 25 años de carrera bancaria. Qué hacer y qué no hacer. Creo que esa ha sido la clave del éxito para no pisar en falso y que el negocio se vaya a pique”, consideró.

Expresó, además, que el éxito de los restaurantes está ligado a la experiencia que viven los clientes, así como al trato de sus sobre 200 empleados. De igual forma, apuntó a la conexión que mantienen con la isla a través de la importación de productos como los embutidos y licores, con el objetivo de mantener la autenticidad y calidad del restaurante.

Sirven muchos antojitos con ingredientes llevados directamente de la Isla. ( Carlos Giusti/Staff )

“A través de la importación de productos ayudamos a que se siga empleando gente en Puerto Rico y a que se consuman en Estados Unidos”, resaltó. “Estamos poniendo nuestro granito de arena desde acá (Florida) e, inclusive, no descartamos emprender en Puerto Rico”.

Lo que sí es una certeza es que ampliarán su huella en Florida, con la apertura de dos nuevos conceptos en Orlando: Turull’s Boquería y Nona Street Pizzería. El primero será un restaurante auténtico español, inspirado en el Mercado de La Boquería, localizado en Barcelona, mientras que el segundo será una pizzería temática.

“Aquí (en Turull’s Boquería) podrás conseguir chistorra, pulpo a la gallega, pulpo a la mediterránea y rica paella auténtica valenciada. Todo lo que es la gastronomía española, un poquito de todo, lo que es un buen tapeo y vino español”, describió Hiram.

Respecto a la pizzería, indicó que su objetivo es atraer a los familias con niños que participan en deportes como el béisbol. “Cuando uno está en el negocio de la gastronomía uno se tiene que diversificar”, apuntó quien se ha convertido en uno de los empresarios hispanos más importantes de Florida.

Los Turull anticiparon que los nuevos establecimientos emplearán a unas 100 personas adicionales, por lo que se mostraron entusiasmados con el impacto económico que generarán en su comunidad.

“Nos sentimos sumamente orgulloso de ser parte integral del municipio número 79 de Puerto Rico, que es la Florida Central”, acotó Hiram.