Los 6 tips de chef Marilyn para un encuentro inolvidable de Acción de Gracias

¡Planifica, planifica, planifica!

La experta en artes culinarias indicó que, más allá de comprar todos los ingredientes para preparar el pavo, el paso clave para tener un encuentro fructífero y rico en memorias alegres es planificar de antemano. “Siempre digo que, dentro de mis consejos para que tu cena sea inolvidable es planificarte para que, entonces, tengas tiempo de compartir”, expresó, asegurando que si no has comprado el pavo o no lo has adobado este es el momento para hacerlo.