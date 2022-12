Nada como quedarse en casa y disfrutar en familia de los platos típicos navideños.

Si estos son tus planes para esta Navidad, Nochebuena, Despedida de Año, Año Nuevo o Reyes, o si simplemente quieres lucirte en la cocina preparando recetas para estas fiestas, tres chefs boricuas - Chef Noelián Ortiz, Chef Piñeiro y Chef Colo- comparten algunas de ellas.

Chef Noelián Ortiz

NUC University lanzó un recetario desarrollado por la chef del programa “Día a día” de Telemundo, “influencer” y egresada de la institución académica, Chef Noelián, junto a profesores del programa de la International School of Culinary Arts de NUC University.

Chef Noelián Ortiz es la mente maestra detrás de este libro electrónico de más de 30 páginas de recetas típicas de la Navidad puertorriqueña con un giro creativo, como perníl relleno de dufongo, coquito de tres leches, croquetas de morcilla, mousse de tembleque y crema de café, entre más. Además, profesores de la universidad, como Profa. Nannette Nieves, Prof. Pedro Rosario, Profa. Patricia Martín, Prof. Christian Amaez, entre otros, completaron el libro con sus propias recetas navideñas. El libro de cocina cuenta con una gran variedad de recetas que incluye aperitivos, platos principales, bebidas alcohólicas y postres.

Para disfrutar de todas las recetas y descargar el recetario, puedes acceder a este enlace https://tecnicos.nuc.edu.

Crema de gandules y plátanos, de Chef Noelián, para el recetario navideño de NUC University. ( Suministrada )

Crema de gandules y plátanos

Ingredientes

2 plátanos verdes

15oz de gandules ablandados

1 diente de ajo

1 cebolla mediana

1 cucharada de sofrito

1oz de mantequilla

1 hoja de culantro

1oz de vino

2tzs de caldo de pollo

4 a 5tzs de agua

Cilantro a gusto

Sal y pimienta a gusto

Procedimiento

En una olla sofríe la mantequilla, el sofrito, el ajo y la cebolla a temperatura mediana. Luego, añade el vino, el agua, el caldo de pollo, el culantro, el cilantro, los gandules, los plátanos sin cáscara verde, sal y pimienta al gusto. Hieve hasta que el plátano esté blando. Espera a que se enfríe un poco y luego separa y reserva el líquido. Todo lo demás lo llevas a la licuadora. Una vez licuado, vas a ir añadiendo el líquido reservado poco a poco según el espesor en el que desees la crema. Una vez todo esté bien licuado, sirve y listo.

Arroz con gandules, de Chef Noelián, para el recetario navideño de NUC University. ( Suministrada )

Arroz con gandules

Ingredientes

1tz arroz

1 hoja de culantro

15ozs de gandules ablandados

Cilantro al gusto

2ozs de pimiento morrón

3 cucharada de aceite con achiote

Sal y pimienta a gusto

Pimentón (opcional)

1 sazón con achiote (opcional)

1 1/2tz de caldo de pollo

2 cucharadsa de sofrito

1/3tz de jamón de cocinar en trozos

1 cucharadas de ajo

Procedimiento

En una olla sofríe a temperatura mediana el aceite con achiote, el sofrito, el ajo, el jamón y el culantro. Luego, añade el caldo, los gandules, el cilantro, pimentón, sazón con achiote y la sal y pimienta hasta que hierva. Añade el arroz y el pimiento morrón y espera a que seque a temperatura mediana. Una vez ya el arroz esté seco, lo tapas a temperatura baja por unos 15 minutos o hasta que el grano ya esté listo.

Chef Christopher “Colo” Santiago Figueroa

Con ese toque tan particular que da a sus recetas, en las que resaltan los ingredientes de la cocina puertorriqueña, Chef Christopher “Colo” Santiago Figueroa da un giro al tradicional pernil.

“¡Llegó el rey de las fiestas! Nada más y nada menos que el lechón, o mejor dicho el pernil de cerdo. Quiero aprovechar la publicación para darle las gracias a Elena y Gerardo por prestarme su horno. Lamentablemente el mío pasó a mejor vida”, dijo en tono jocoso.

¿Y qué otro plato no falta en la mesa en estas fiestas? La ensalada de coditos, claro está, al estilo del chef. “Otro clásico de la Navidad en Puerto Rico. La indiscutible y tan querida por muchos. Aunque debo admitir, este plato puede crear división hasta en las familias más unidas, y todo por un solo ingrediente: la manzana. Aquí les comparto mi versión de esta ensalada tan rica y fácil de hacer. Como verán, soy del team #conmanzana. Pero lo llevo un poquito más allá... Siempre manzana verde, nunca manzana roja”.

Pernil de Cerdo

Ingredientes

6 a 8 libras pernil de cerdo (trasero o delantero)

½ taza sal

¼ taza azúcar

¼ taza orégano (seco o fresco)

¼ taza páprika

1 cucharada Liquido de ahumar

3 cebollas (sin cascara y picada en cuartos)

2 zanahorias (pelada y cortada en trozos grandes)

Viandas (opcional)

4 dientes de ajos

4 tazas vino blanco

Procedimiento

Mezcla la sal, la azúcar, orégano, paprika y el líquido de ahumar. Sazona el pernil con toda la sambumbia y deja marinando por dos días en la nevera. Precaliente el horno a 310F. Coloca los vegetales y viandas en una bandeja más o menos alta. Coloca el pernil encima de los vegetales y descarta el líquido sobrante. Termina de añadirle el vino blanco. Cocina el pernil tapado con papel de aluminio y cocina por alrededor de 4 horas a 310F. Verifica que la carne esté tierna o que tenga una temperatura interna de 175F. Para crear una piel crujiente, quita el papel de aluminio y sube la temperatura a 420F o prende la aplicación de “broil” en la temperatura más baja. Cocina hasta que tengas una piel crujiente. Antes de degustar, deja reposar unos 15 minutos.

Ensalada de coditos

Ingredientes

2 taza pasta de coditos

1 o 1½ taza mayonesa

½ taza queso de papa

½ taza jamón

2 a 3 oz. cebolla lila (picada bien pequeña)

2 a 3 oz. pimiento rojo (picado bien pequeño)

2 a 3 oz. manzana verde (picada bien pequeña)

sal (a gusto)

pimienta negra (a gusto)

cilantro (para decorar)

Procedimiento

Calienta una olla con agua y deja que hierva. Echa la pasta de coditos y un poco de sal en la olla. Cocina hasta que la pasta esté suave de textura. Cuela los coditos y deja enfriar a temperatura ambiente. Mezcla en un envase todos los ingredientes y guarda en nevera. Disfruta.

Chef Enrique Piñeiro

Para completar esta comida navideña no puede faltar el toque dulce. Para aquellos que gustan de darse un traguito –con moderación, por supuesto- el chef Piñeiro comparte su receta de Ponche navideño. Pero si no tomas alcohol, no le eches ron a la receta.

Como postre, el chef -que cada semana nos deleita en Primera Hora con sus recetas- le da un giro al tadicional majarete añadiento un ingrediente particular: marshmellow.

Así que atrévete, métete en la cocina y guíllate de chef.

Ponche navideño

Ingredientes

4 tazas de leche evaporada

2 tazas de leche condensada

1 palito de canela

1 pisca de nuez moscada

½ taza de ron

4 yemas de huevo

Procedimiento

En una cacerola mezcla la leche evaporada, condensada, canela y nuez moscada y lleva a un hervor. Vierte la mezcla agitando constantemente con un globo sobre las yemas, mezcla bien y regresa a la cacerola. A fuego bajo cocina la preparación por 5 minutos moviendo constantemente con una cuchara de madera para evitar grumos en el fondo. Coloca en otro envase y agrega el ron. Refrigere y sirve.

Majerete de marshmellow

Ingredientes

2 latas de leche de coco

1 taza de marshmellows

¾ taza de azúcar

1 estrella de anis

1 cucharada de canela

½ tapita de vainilla

1 cucharadita de nuez moscada

¼ taza de harina de arroz

½ de leche de coco

Procedimiento

En una cacerola calienta la leche con el azúcar, canela, vainilla, anis, nuez moscada y hierve por 5 min. Luego retira la estrella de anis y comienza a agregar los marshmellows agitando a la vez con un batidor hasta que estén bien incorporados. Mezcla la harina de arroz con la media taza de leche de coco y agrega poco a poco a la mezcla caliente agitando a la vez con un batidor de mano hasta que espese. Coloca en envases y deja que se enfríe.