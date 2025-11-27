Hoy es el Día de Acción de Gracias y para todo el mundo, obviamente, la atención está en el pavo asado que, por tradición, se sirven en las mesas.

Pero, ¿y qué haremos con toda la carne que nos sobre?

Es probable que en la noche separemos porciones para repartir entre los invitados, mas siempre está el olvidadizo a quien se le queda su paquetito o, dependiendo del tamaño del ave y de cuánta gente recibimos, muchos despertaremos mañana con la nevera llena con las sobras de la cena.

Para esta situación te adelantamos unas recetas fáciles y sabrosas, más allá del consabido sandwich de pavo y tocineta o del clásico (pero a veces aburrido) “Turkey a la King”.

PUBLICIDAD

Te ofrecemos tres opciones que no te tomarán tiempo, que son ricas y divertidas, y con las que sorprenderás a los tuyos. ¡Una la liquidas en tan solo 5 minutos!

Recetas con pavo ( Shutterstock )

“Spread” de pavo

Ingredientes:

¾ lb. de pavo asado

2 tallos de celery

2 cebollines verdes

½ pimiento morrón rojo

3 cdas. de mayonesa

2 cdas. de mostaza Dijon (o 1 de la regular)

1 cda. de vinagre de cidra

1 cdta. de azúcar

1 pizca de sal

Procedimiento:

Coloca el pavo, celery, cebollines y pimiento en el procesador de alimentos (o córtalos en trozos pequeños y llévalos a la licuadora). Procesa la mezcla hasta que quede fina como un paté.

Transfiere la mezcla a un bowl y añade la mayonesa, mostaza, vinagre, azúcar y sal y combina bien.

Refrigera por 8 horas antes de servir.

Recetas con pavo ( Shutterstock )

Nuggets de pavo

Ingredientes:

¼ taza de agua

1/½ cdta. de polvo de hornear

2 tazas de pavo desmenuzado

½ taza de harina de todo uso

1 huevo

sal y pimiento a gusto

aceite para freír

Procedimiento:

Mezcla el agua y el polvo de hornear hasta que se cree espuma. Añade el pavo, harina, huevo sal y pimienta a ese líquido y amasa bien para formar bolitas tamaño “nugget”.

Calienta el aceite a fuego medio.

Fríe los nuggets en aceite caliente hasta que doren por cada lado.

Acompaña con tu salsa favorita.

Recetas con pavo ( Shutterstock )

Asopaíto de pavo

Ingredientes:

6 cdas. de mantequilla

¼ taza de cebolla picada

¼ taza de celery picado

⅓ taza de harina de todo uso

4 tazas de caldo de pollo

⅓ taza de zanahoria rallada

PUBLICIDAD

2 tazas de pavo

2 tazas de arroz cocido

sal y pimienta a gusto

zumo de medio limón

¾ taza de crema (o half-and-half)

Procedimiento:

Derrite la mantequilla a fuego medio en una olla. Añade la cebolla y el celery. Sofríe unos cinco minutos.

Añade la harina y cocina hasta que la mezcla se torne pálida (entre 3 y 5 minutos).

Agrega el caldo poco a poco mezclando con un batidor de mano, asegurándote de que no queden grumos.

Añade la zanahoria y deja hervir a fuego lento unos cuatro minutos.

Añade el pavo y el arroz y sazona con sal y pimienta, y cocina entre 5 y 10 minutos.

Añade el zumo de limón y la crema, mezcla hasta que todo luzca uniforme, y sirve.