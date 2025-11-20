En un operativo que inició el pasado lunes, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, ha encontrado, al menos, dos comercios en donde el peso de los pavos en venta estaba mal calculado y le hacían pagar de más al consumidor.

16 Fotos La secretaria de la agencia ha detectado varios casos este jueves.

Un caso se debió a que la pesa estaba mal calibrada y el otro a que se calculó mal la porción, informó la secretaria durante el recorrido que realizó durante la mañana de este jueves en comercios de la zona metropolitana y Naranjito.

Sin embargo, el operativo concluyó sin multas a los comercios por la venta de pavo. La División de Fiscalización con el reglamento de Prácticas Comerciales sí emitió multas por otras infracciones, como lo fueron no tener precio visible de los productos.

Rodríguez Erazo señaló que “hemos encontrado la mayoría (de los establecimientos) en cumplimiento”.

La titular explicó que fueron durante sus visitas que se encontraron los mayores percances en el supermercado Plaza Loíza, en el Norte Shopping Center, en Santurce, así como en Supermax en Plaza Caparra, en Guaynabo.

Comentó que en el supermercado de Plaza Caparra se detectó que una de las balanzas en las que se pesó el pavo “no estaba calibrada. Fue un error. De hecho, la pesa contaba con la inspección del DACO. No había vencido los dos años. Pero, lo que suele pasar en estas máquinas, me dicen los inspectores, es que depende de cómo las trates o las maltrates, pues, la pueden descalibrar antes del tiempo normalmente requerido para inspección. En este caso, encontraron que no estaban dando el peso adecuado. Tuvieron que rechazar un lote entero, se quedaron ahí y tuvieron que pesar todos esos pavos para ponerle un ‘label’ nuevo y entonces ahora están en cumplimiento. Y se mostraron muy ‘nice’. No hemos tenido problemas con ninguno”.

Explicó que al comercio no se le emitió multa, ya que la máquina había sido inspeccionada por el DACO y estaba en cumplimiento para todos los fines de la agencia.

Mientras, en Plaza Loíza fue que se detectó el error en la tara.

“La tara es, lo aprendí ahora, es todo lo que no sea el producto que estés pagando. En este caso, pues todo lo que se pone, que si la trencita, el plástico (de cobertura), el ‘label’ donde dice el precio. Pues, en este caso, cuando ‘Butterball’ te envía esos pavos para vender te dicen la tara de este pavo era .12 (onzas) y entonces cuando estaban haciendo el pesaje para ponerle el ‘label’ para vender, le habían puesto una tara de .09, lo cual es tres puntos de diferencia que afectan al consumidor”, informó la secretaria.

Para dar una explicación más detallada, la funcionaria dijo que cuando uno compra un churrasco, el comercio no puede pesar el recipiente o bandeja en el que se coloca para poner el precio de venta. Hacerlo, haría que el consumidor pague de más.

Dijo que en el caso del supermercado Plaza Loíza la diferencia era de centavos. No obstante, dijo que no era justo para el consumidor.

Pese a la situación, no hubo multas.

“Se repesó y se emitieron etiquetas nuevas; lote aprobado”, informó.

¿Cómo se hizo?

Este esfuerzo de revisar comercios que tienen pavos en venta para celebrar este próximo Día de Acción de Gracias inició el pasado lunes. Se visitaron 78 comercios.

“El operativo confirmó un alto nivel de cumplimiento por parte de los supermercados visitados. En los pocos casos donde se identificaron variaciones, el DACO tomó acción inmediata ordenando repeso correctivo, garantizando así la protección del consumidor y la transparencia en la venta de este producto esencial durante la temporada”, indicó la secretaria.

Este esfuerzo estuvo encabezado por el personal de la División de Pesas y Medidas. Estos buscan garantizar que los consumidores reciban un pesaje correcto al adquirir pavos y otros productos de alto consumo durante esta temporada. Se informó que estas verificaciones se realizan conforme al Reglamento 9219 de DACO, Reglamento de Pesas y Medidas, que establece los requisitos para la calibración, exactitud y sellado de las balanzas utilizadas para transacciones comerciales.

Rodríguez Erazo explicó que para esta venta del pavo o cualquier otra, el consumidor tiene derecho a presenciar el pesaje de la carne y poder certificar que la máquina cuente con el permiso del DACO.

Además, recomendó “exigir, esto es súper importante, el recibo impreso. Es mi mejor recomendación. Esa es su mejor evidencia para ver cualquier cargo oculto, cualquier cargo que no procede, es lo mejor que usted puede hacer si quiere hacer un cambio y es lo mejor que usted puede tener si usted quiere ir al DACO a hacer una reclamación”.

También recordó que todo comercio con un volumen de venta de más de $50,000 anuales deben de tener dos métodos de pagos y que uno de ellos debe ser tarjeta de débito o crédito. Además, todo precio debe estar visible al consumidor.

“No les dé vergüenza (a los consumidores en reclamar). Yo los otros días estaba peleando por 70 chavos de un café que me cobraron mal. Pero, es como yo digo: ‘Suma’. Se sigue sumando y las cosas están caras. No les den vergüenza, exijan sus derechos, para eso está la ley”, concluyó.

Multas navideñas

Por otro lado, DACO también estuvo en la calle para revisar la pre-ventas navideñas. Se informó que ya han revisado a unos 200 negocios.

“Hasta el momento, se han emitido 34 avisos de infracción en regiones como San Juan, Caguas, Ponce y Mayagüez. Este operativo continuará activo durante toda la temporada para proteger los derechos del consumidor”, reveló Rodríguez Erazo.