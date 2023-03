A sus 11 años tuvo que decir adiós a su crianza en Loíza tras la decisión de su familia inmediata de ir a vivir a Providence, Rhode Island, pero el amor por la cocina puertorriqueña se lo llevó consigo.

Apartada del calor tropical de su tierra natal, mientras crecía, la sazón de su madre y los veranos con su familia materna en Río Grande contribuyeron a fortalecer esa pasión que aprendió a ver solo como un quehacer hogareño, lejos de sospechar que alguna vez la presumiría en la televisión.

La boricua Omi Hopper disfruta repasar cómo formar parte del reality show de cocina Next Level Chef, moderado por el famoso chef británico Gordon Ramsay, fue una oportunidad que jamás se le ocurrió soñar, no por su falta de talento, sino por ver en la tarea de preparar recetas solo un pasatiempo. Pero la invitación llegó... y sin buscarla.

“Esta experiencia es lo mejor que me ha sucedido en este sentido”, confesó en entrevista telefónica desde Rhode Island sobre la segunda temporada del programa, que se transmite los jueves a las 9:00 p.m. (hora local) por FOX y FOX Puerto Rico. Omi Hopper fue seleccionada junto con otros 17 aspirantes con la ilusión de ganar el premio de $250 mil. Si bien disfruta ver hasta dónde ha llegado, una de las mayores lecciones que atesora es la importancia de atreverse a apostar al talento propio, aun cuando el panorama no luzca tan claro en un inicio. Así fue como comenzó a desempeñarse como maquillista luego de 10 años de trabajar en un banco, tras su renuncia en 2011 para dedicar mayor tiempo a la crianza de sus cuatro hijos. La acogida la llevó a, eventualmente, establecer su estudio, a trabajar para una tienda reconocida en el campo de la belleza y a darse a conocer en las redes sociales con su conocimiento sobre maquillaje.

Pero a principios de 2020, cuando inició el aislamiento por la pandemia, se encontró con nuevos retos. Las redes sociales, como en el caso de muchos, se convirtieron en su escape para dar mayor rienda a su creatividad. En el perfil que había creado años atrás para compartir contenido de belleza, comenzó a incluir recetas de delicias puertorriqueñas.

“En los stories de Instagram empecé a enseñarles a las personas qué era lo que yo estaba cocinando por el día, y poco a poco mi página de maquillaje se empieza a convertir en una página de comida”, reveló Omallys Hernández García, quien de casada adoptó el apellido Hopper.

La aceptación la motivó a crear su cuenta actual, Cooking_Con_Omi, para mantener la de maquillaje separada. También, a iniciar su cuenta en TikTok.

“Empecé a grabar mis videos de un minuto. El primer video fue de mi sofrito fresquecito. Se fue viral”, recordó con entusiasmo quien ha hecho popular en sus videos la introducción “ven pa’cá que te voy a enseñar”.

La simpatía que proyecta en los videos como parte de su personalidad, la vivacidad al realizar sus recetas, los comentarios ocurrentes y el orgullo patrio que busca presumir en cada oportunidad fueron dándole el sello distintivo a sus grabaciones, en los que alterna el idioma inglés con el español.

“Se abrió una puerta desconocida para mí, pero empecé a caminarla por fe”, rememoró sobre cómo la asombraban los miles de usuarios que se iban añadiendo como seguidores.

“En enero del 2021, marcas me están llamando que querían trabajar conmigo. Despierta América me llamó, Wapa me llamó, para presentación por zoom”, añadió con cierto asombro Omi, quien cuenta con 305 mil seguidores en Instagram y supera el medio millón en TikTok. “En abril (2022) me llega un email para trabajar con un network (cadena televisiva) bastante conocido que quería que hiciera un show. Vi la oportunidad como un sueño hecho realidad. Primero me llamaron para entrevista”, narró.

Sin embargo, el encuentro no le dejó un buen recuerdo. Aunque habla español, el inglés lo expresa sin acento latino como resultado de vivir casi toda su vida en Estados Unidos. “Estaban esperando de mí que yo fuera de un hablar tipo Sofía Vergara, cambiar la manera en que yo me expreso”.

Esto la llevó a rechazar la propuesta. “No me sentí cómoda. Aunque fuera una oportunidad tan y tan grande tuve que decir que no, porque mi conciencia no me dejaba”.

Pero una nueva puerta se abrió pocos meses después.

“En agosto 11 me llega un correo electrónico de Next Level Chef que decía que estaba cualificada para la oportunidad”.

La posibilidad de conocer a Ramsey, sin duda, la llenó de entusiasmo. Pero le surgió una curiosidad que cuestionó a una de las personas encargadas de la producción. “Gordon Ramsay había hecho un video haciendo pegao. Yo hice un video corrigiéndolo y le dije a la muchacha que me estaba haciendo el interview (entrevista) que si él vio ese video, y dice ‘él lo vio y le encantó’ “, celebró entre risas.

Cuando en septiembre viajó a Londres para las grabaciones de la temporada, se encontró con otra sorpresa.

“Cuando conozco a los participantes, me dicen que ellos habían aplicado (solicitado). Había más de 15 mil aplicantes para escoger solamente a 18 concursantes. Yo no tuve que aplicar. En mi caso me escogieron por verme en las redes sociales”, resaltó con su característico dinamismo.

Desde su estreno en febrero, cada episodio muestra a Omi Hopper comprometida con resaltar el sabor de la cocina puertorriqueña, pero la tarea no ha sido fácil.

“Lo más cuesta arriba ha sido no cocinar con la sazón de uno. ¿De dónde yo voy a sacar el sofrito, el sazón? Todo es desde cero. Lo único que tienes son 30 segundos para coger los ingredientes de la plataforma, y esos 30 segundos se convierten en cinco porque es superrápido. No hay casi nada y tienes que inventar con lo que haya. Y a eso añade que son 40 minutos para cocinar el challenge (reto) que te den”, confesó la boricua, quien en el primer programa realizó una arepa rellena de pollo guisado.

Las críticas de Ramsay, lejos de incomodarla, las aprecia. “Él es una chulería. Él lo que tiene es que su sentido del humor es medio seco, pero es gracioso y cada vez que venía donde mí a hablarme me daba una paz porque me gusta aprender de lo que él me está hablando. Él es el mejor de los mejores”, dijo la amante de los pasteles de masa, quien analiza que uno de los aspectos de dar a conocer la gastronomía puertorriqueña en otros horizontes es la dificultad para encontrar ingredientes que no están accesibles en todos lados.

Sobre su desempeño en el reality que cuenta con los chefs Nyesha Arrington y Richard Blais como mentores, aseveró sentirse muy complacida.

“Casi siempre en estos shows, cuando buscan la representación latina, nunca se ve a un caribeño, y el hecho de yo estar ahí significa mucho para mí, además de que soy la única latina en esta temporada”, destacó con orgullo Omi, quien independientemente del resultado, aspira a crear su propia marca de comida, especias y artículos de cocina. “Me siento superorgullosa de cómo me comporté y todo lo que he dado. Yo sé que yo no fui a representarme a mí, yo fui a representar a una comunidad”.