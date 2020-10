Ingredientes

12 costillas de cordero

3/4 taza de aceite de oliva

1/4 taza de vinagre blanco

1/2 taza de hojas de menta

1 diente de ajo

1/4 taza de cebolla blanca

3 cdas. de comino

2 cdas. de aceite de oliva

sal y pimienta a gusto

Procedimiento

1. Sazone las costillas de cordero con sal, pimienta y comino.

2. Caliente el aceite de oliva en una sartén y selle las costillas de cordero a fuego alto (dorar por ambos lados). Baje la intensidad de calor y cocine por 3 minutos por cada lado para obtener un término medio.

3. Retire de la sartén y deje reposar mientras prepara el chimichurri.

4. En la licuadora, mezcle el aceite, vinagre, ajo, menta y la cebolla. Sazone a gusto con sal y pimienta.

TIPS

Puede cocinar las costillas a la parrilla. Si desea las costillas bien cocidas (well done), debe cocinarlas a fuego bajo por 5 minutos por ambos lados, luego de sellarlas. El chimichurri lo puede preparar con cualquier tipo de hierba, simplemente sustituya la menta por la misma cantidad de otra hierva (albahaca, perejil, cilantro. etc).