La comida enlatada y no perecedera es decisiva a la hora de comprar alimentos durante la cuarentena, cuando las idas y venidas al supermercado no son tan frecuentes como antes. Eso, muy de la mano con el presupuesto familiar para no gastar más de lo necesario, es la norma en estos días de incertidumbre.

Y el atún y las papas no pueden faltar en la compra de muchas familias, así como lo son el arroz y las habichuelas. El atún es uno de los ingredientes más abundantes y económicos a la hora de cocinar, por lo que siempre es una buena idea tener un par de latas a la mano. Es probable que tu estado de ánimo no sea el ideal para inventar en la cocina o que tus opciones de menú se vean reducidas a estas alturas de la cuarentena. Pero el atún de lata puede ser más que la mezcla para sandwich. Aquí compartimos estas dos recetas, ricas y diferentes. ¡Anímate y disfrútalas hoy mismo!

PAPAS AL HORNO CON ATÚN

Ingredientes

1/2 de cebolla pequeña picada

1 lata de atún

ralladura de 1 limón

4 papas grandes

2 cucharadas de mayonesa

1/2 taza de queso rallado

Sal y pimienta

Mantequilla

Procedimiento

1. Pincha las papas y llévalas a una olla con agua hirviendo por 20 minutos.

2. Precalienta el horno a 350 grados.

3. Haz cortes en las papas (en forma de cruz) y úntalas con mantequilla y añade sal y pimienta.

4. Envuélvelas en papel aluminio y hornéalas por 30 minutos o hasta que estén suaves o veas que la cáscara está dorada.

5. Para el relleno:

6. Mezcla bien el resto de los ingredientes.

6. Saca las papas y abre el aluminio, rellénalas bien y regrésalas al horno por unos 10 minutos más.