No cabe duda que cada mujer desde su hogar guarda su mejor sazón y eso quedó demostrado en la primera edición de la Pastelada de Mujeres con Sazón en Jayuya.

Desde las 8:00 a.m. del sábado comenzaron a llegar con delantal en mano las doce mujeres seleccionadas para esta primera edición, momento en que la chef Marilyn López, fundadora de Mujeres con Sazón, aprovechó para recibir, agradecer y compartir con ellas la importancia de este evento.

Los olores de la carne, achiote y la masa se combinaron desde temprano cuando comenzó la confección de los pasteles.

Las mujeres de diferentes pueblos de Puerto Rico que formaron parte de esta primera pastelada fueron Carmen Pagán, Carmen Sanabria, Olga Ivette, Carmen Meléndez, Margarita Sotomayor, Adalydia González, Maria Isabel Santiago, Iris (Maggie) Rodríguez, Dixie Serrano, Minerva Ortíz, Marilin Sánchez y Carmen Sánchez, quienes compartían sus secretos culinarios mientras confeccionaban los pasteles.

“Fue una experiencia increíble. Hoy Mujeres con Sazón se nutrió con cada una de las recetas de nuestras expertas pasteleras, que dieron cátedra de nuestra cultura y tradición puertorriqueña. Los pasteles no son solo comida, son memoria, cultura y amor heredado de nuestros abuelos” indicó la chef Marilyn.

El equipo de la Fundación Mujeres con Sazón, organización sin fines de lucro compuesto por chef Marilyn López, chef Janshanic Santos Lopez, Dagmarelis Alfonzo Reyes, Suzette Sánchez-Vahamonde Rivera, Vera Solís Matos, Deborah Ortiz Colón y Johanna Giusti Flores, sirvieron de anfitrionas para una mañana donde entre alegría y emociones se cumplió uno de los objetivos de esta fundación: preservar las recetas y tradiciones de la cocina puertorriqueña como parte de nuestro patrimonio nacional de la Navidad puertorriqueña.

“Octubre es el preámbulo de la preparación para la histórica tradición cultural en manos de nuestras expertas pasteleras. A fin de que en cada mesa no falte nuestro tan preciado pastel”, finalizó la también anfitriona del segmento Sazón al Día del programa “Hoy Día Puerto Rico”, que transmite Telemundo.

El clima fresco y despejado acompañó la jornada, añadiendo un toque acogedor que hizo la experiencia memorable en nuestra mesa de confección pastelera. El resultado de esta Primera Pastelada de Mujeres con Sazón se donará para que sean degustados en las mesas de los diferentes hogares que forman parte de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.